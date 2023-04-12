Депутаты всех фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter

Депутаты отмечают, что с приходом Илона Маска соцсеть поменяла политику. Стоит обратить внимание руководства площадки на материалы, нарушающие законы России, и если оно согласится их убрать, разблокировать соцсеть, считают они

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Депутаты из всех фракций Госдумы подписали обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Twitter в России. Копия обращения есть у РБК.

Подписи поставили 22 депутата, из них один — от «Единой России» (Антон Басанский), двое — от КПРФ (Михаил Матвеев и Артем Прокофьев), трое — от ЛДПР (в том числе Ярослав Нилов и Станислав Наумов), двое — от «Справедливой России — За правду» (Николай Новичков и Яна Лантратова), 14 — от «Новых людей» (включая Алексея Нечаева).

В обращении, которое инициировала фракция «Новых людей», говорится, что подписавшие его депутаты поддерживают решение властей ограничить на территории России доступ к Twitter, Facebook и Instagram (две последние соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В то же время политика социальной сети Twitter изменилась со сменой владельца», — утверждают депутаты. Они указывают на то, что соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов» по «личному решению» нового владельца платформы Илона Маска.

В качестве примера смены политики Twitter авторы приводят отказ соцсети удалять записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, а также пометку «финансируемое правительством медиа» у страницы Би-би-си. Кроме того, в обращении указывается на то, что Twitter удалил ботов, распространявших недостоверную информацию, а также регламентировал политику в отношении насилия, домогательств, терроризма.

«Таким образом, если политика социальной сети Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Государственной думы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позицию России, в том числе государственным ведомствам. Разблокировка Twitter также позволит российским предпринимателям и блогерам привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию», — говорится в обращении.

Авторы попросили Краснова провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство, и обратить на них внимание руководства платформы. Если оно согласится удалить их или промаркировать, стоит рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter в России, считают они.

Комментируя обращение, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что Илон Маск «щелкнул по носу» британский телеканал Би-би-си и «получил волну ненависти только за то, что разрешил называть вещи своими именами». «Самое время оценить такой шаг по заслугам и разблокировать Twitter в России. Необходимо наращивать свое присутствие в интернете, а не «поощрять» скачивание VPN», — добавил он.

Доступ к Twitter ограничен в России уже больше года. Роскомнадзор объяснял такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

В последний раз пересмотреть решение о блокировке предложил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин. «Чудеса творятся в Twitter: Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. Теперь пользователям снова доступны твиты Кремля, многих министерств (в том числе МИД и Минобороны) и зарубежных посольств РФ», — пояснил он.

Однако Роскомнадзор не увидел оснований для этого. Там пояснили, что на платформе все еще остаются в открытом доступе запрещенные материалы, в том числе детская порнография, «наркотический и суицидальный контент», а также призывы к участию в массовых беспорядках и фейки, в том числе о ходе спецоперации на Украине.