Депутаты всех фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 16:39
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 18:30
Путин заявил о необходимости миссий на другие планеты Политика, 18:26
ПСБ стал победителем ежегодной международной бизнес-премии WOW!HR 2023 Пресс-релиз, 18:24
Умер Эдуард Багиров Общество, 18:22
В FTX изучили вопрос перезапуска обанкротившейся криптобиржи Крипто, 18:20
Times удалила интервью с российским послом в Великобритании Политика, 18:02
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 18:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Нидерланды собрались расторгнуть контракты на импорт СПГ из России Политика, 17:57
ГК «Галс-Девелопмент» построила энергетический двойник БЦ Dubinin’Sky Пресс-релиз, 17:51
Выступление Путина ко Дню космонавтики. Видео Технологии и медиа, 17:49
Депутаты всех фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter Политика, 17:48
Хинштейн предупредил об опасности «параллельной Росгвардии» в МВД Политика, 17:47
ГД одобрила в 1-м чтении проект о бесплатной земле под ИЖС для рабочих Недвижимость, 17:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Политика ,  
0 

Депутаты всех фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter

Депутаты отмечают, что с приходом Илона Маска соцсеть поменяла политику. Стоит обратить внимание руководства площадки на материалы, нарушающие законы России, и если оно согласится их убрать, разблокировать соцсеть, считают они
Twitter TWTR Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Депутаты из всех фракций Госдумы подписали обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Twitter в России. Копия обращения есть у РБК.

Подписи поставили 22 депутата, из них один — от «Единой России» (Антон Басанский), двое — от КПРФ (Михаил Матвеев и Артем Прокофьев), трое — от ЛДПР (в том числе Ярослав Нилов и Станислав Наумов), двое — от «Справедливой России — За правду» (Николай Новичков и Яна Лантратова), 14 — от «Новых людей» (включая Алексея Нечаева).

В обращении, которое инициировала фракция «Новых людей», говорится, что подписавшие его депутаты поддерживают решение властей ограничить на территории России доступ к Twitter, Facebook и Instagram (две последние соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В то же время политика социальной сети Twitter изменилась со сменой владельца», — утверждают депутаты. Они указывают на то, что соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов» по «личному решению» нового владельца платформы Илона Маска.

В качестве примера смены политики Twitter авторы приводят отказ соцсети удалять записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, а также пометку «финансируемое правительством медиа» у страницы Би-би-си. Кроме того, в обращении указывается на то, что Twitter удалил ботов, распространявших недостоверную информацию, а также регламентировал политику в отношении насилия, домогательств, терроризма.

«Таким образом, если политика социальной сети Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Государственной думы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позицию России, в том числе государственным ведомствам. Разблокировка Twitter также позволит российским предпринимателям и блогерам привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию», — говорится в обращении.

Читайте на РБК Pro
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
«Ты так для работы накрасилась?»: 7 самых токсичных фраз от коллег
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Как искать работу с помощью ChatGPT

Авторы попросили Краснова провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство, и обратить на них внимание руководства платформы. Если оно согласится удалить их или промаркировать, стоит рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter в России, считают они.

Комментируя обращение, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что Илон Маск «щелкнул по носу» британский телеканал Би-би-си и «получил волну ненависти только за то, что разрешил называть вещи своими именами». «Самое время оценить такой шаг по заслугам и разблокировать Twitter в России. Необходимо наращивать свое присутствие в интернете, а не «поощрять» скачивание VPN», — добавил он.

Доступ к Twitter ограничен в России уже больше года. Роскомнадзор объяснял такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

В последний раз пересмотреть решение о блокировке предложил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин. «Чудеса творятся в Twitter: Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. Теперь пользователям снова доступны твиты Кремля, многих министерств (в том числе МИД и Минобороны) и зарубежных посольств РФ», — пояснил он.

Однако Роскомнадзор не увидел оснований для этого. Там пояснили, что на платформе все еще остаются в открытом доступе запрещенные материалы, в том числе детская порнография, «наркотический и суицидальный контент», а также призывы к участию в массовых беспорядках и фейки, в том числе о ходе спецоперации на Украине.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Twitter Игорь Краснов Генпрокуратура Госдума Илон Маск
Материалы по теме
NYT сообщила об утечке части исходного кода Twitter
Технологии и медиа
В Госдуме предложили пересмотреть блокировку Twitter после «чудес» Маска
Технологии и медиа
Маск сменил имя в Twitter на Гарри Больц
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter