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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме предложили пересмотреть блокировку Twitter после «чудес» Маска

Депутат Горелкин предложил пересмотреть блокировку Twitter из-за позиции Маска
С таким предложением выступил депутат Антон Горелкин, после того как «Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств»
Twitter TWTR Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России с учетом новой политики соцсети, которой сейчас владеет предприниматель Илон Маск. Об этом депутат написал в телеграм-канале, комментируя сообщения об отмене ограничений на твиты российских ведомств.

«Чудеса творятся в Twitter: Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. Теперь пользователям снова доступны твиты Кремля, многих министерств (в том числе МИД и Минобороны) и зарубежных посольств РФ», — сообщил Горелкин.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Горелкин отметил, что многие госучреждения «пока не спешат» восстанавливать аккаунты в заблокированной в стране соцсети. «Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — считает он.

По мнению единоросса, это вновь позволит ведомствам использовать Twitter как площадку для «объяснения западной аудитории позиции России».

На прошлой неделе стало известно, что некоторые учетные записи, связанные с Россией, вновь появились в поиске и рекомендациях Twitter — например, президента Владимира Путина, МИДа и российского посольства в Великобритании. В частности, твиты отображаются в ленте «Для вас» у новых пользователей.

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Соцсеть до этого сняла ограничения на учетные записи российских государственных СМИ. В прошлом апреле, после начала военных действий на Украине, Twitter заявил, что не будет рекомендовать аккаунты, связанные с российскими властями.

Маск приобрел Twitter в прошлом октябре за $44 млрд и отменил ряд инструментов модерации с целью «продвигать свободу слова»

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Елена Чернышова
Госдума Twitter Илон Маск
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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