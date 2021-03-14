Власти Омана заблокировали Clubhouse

Власти Омана запретили работу приложения Clubhouse в стране, заявив, что оно не прошло надлежащей регистрации. Ранее платформу также заблокировали в Китае, сообщал Reuters

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Власти Омана заблокировали американское приложение Clubhouse, поскольку оно не получило разрешения на работу в стране. Об этом со ссылкой на местный регулятор сообщил портал WAF, передает Reuters.

Блокировку сервиса также подтвердила Ассоциация по правам человека в Омане. «Правительство Омана запретило работу Clubhouse, который использовался гражданами как пространство для свободного выражения мнений без цензуры властей», — заявили в ней.

В начале февраля Clubhouse также заблокировали в Китае, сообщал Reuters со ссылкой на организацию GreatFire.org, которая следит за блокировками ресурсов в КНР. По данным агентства, в последнее время к сети присоединялись пользователи из материкового Китая, которые обсуждали ситуацию с «лагерями перевоспитания» в Синьцзяне, где содержат, в частности, уйгуров. Помимо этого в соцсети обсуждалась судьба движения за независимость Тайваня и закон о национальной безопасности Гонконга.

Clubhouse — соцсеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. запустила ее в марте 2020 года. Пока Clubhouse доступен только на iOS, приложение для ОС Android еще разрабатывается.