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Власти Омана заблокировали Clubhouse

Власти Омана запретили работу приложения Clubhouse в стране, заявив, что оно не прошло надлежащей регистрации. Ранее платформу также заблокировали в Китае, сообщал Reuters
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Власти Омана заблокировали американское приложение Clubhouse, поскольку оно не получило разрешения на работу в стране. Об этом со ссылкой на местный регулятор сообщил портал WAF, передает Reuters.

Блокировку сервиса также подтвердила Ассоциация по правам человека в Омане. «Правительство Омана запретило работу Clubhouse, который использовался гражданами как пространство для свободного выражения мнений без цензуры властей», — заявили в ней.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В начале февраля Clubhouse также заблокировали в Китае, сообщал Reuters со ссылкой на организацию GreatFire.org, которая следит за блокировками ресурсов в КНР. По данным агентства, в последнее время к сети присоединялись пользователи из материкового Китая, которые обсуждали ситуацию с «лагерями перевоспитания» в Синьцзяне, где содержат, в частности, уйгуров. Помимо этого в соцсети обсуждалась судьба движения за независимость Тайваня и закон о национальной безопасности Гонконга.

Clubhouse — соцсеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. запустила ее в марте 2020 года. Пока Clubhouse доступен только на iOS, приложение для ОС Android еще разрабатывается.

Попасть в приложение можно двумя способами: получив приглашение от того, кто уже общается в Clubhouse, или зарегистрироваться в нем и ждать, пока платформа сама добавит нового пользователя.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

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Clubhouse набрал популярность в том числе после того, как в нем зарегистрировались такие знаменитости, как основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, создатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. В России приложением пользуются бизнесмен Олег Тиньков, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, блогер Илья Варламов и другие бизнесмены и блогеры.

На 24 февраля аудитория Clubhouse в России составляла 345 тыс. пользователей. Для сравнения: еще 10 февраля у приложения было 7,7 тыс. пользователей, сообщили РБК в исследовательской компании AppAnnie.

Автор
Виктория Полякова
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