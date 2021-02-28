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Голосовые сети: сравниваем Clubhouse, Stereo и голосовые чаты Telegram

За последние месяцы в России и мире набирают популярность несколько соцсетей, в которых основной способ коммуникации — не текст или изображение, а голос. РБК попытался сравнить Clubhouse, голосовые чаты в Telegram и сервис Stereo
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

С февраля по всему миру начал набирать популярность Clubhouse — новая соцсеть, ориентированная на аудио коммуникации. На 24 февраля ее аудитория в России составляла 345 тыс. пользователей (для сравнения, еще 10 февраля у нее было 7,7 тыс. пользователей), сообщили РБК в исследовательской компании AppAnnie. Несколько раньше, в конце декабря возможность создания голосовых чатов появилась в мессенджере Telegram. Stereo — cоциальную сеть с «голосом» — также создал миллиардер, создатель сервиса Badoo — в четверг, 25 февраля он объявил о его запуске в России.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Все три платформы рассчитаны на любителей подкастов, радио или голосового общения. 

Clubhouse

Разработчик: зарегистрированная в США Alpha Exploatation Co. предпринимателей из Кремниевой долины Пола Дэвисона и Рогана Сэта

Кто может пользоваться сервисом: владельцы устройств на iOS

Число пользователей: 10,5 млн (по данным AppAnnie)

Ограничения по числу участников в чатах: 5 тыс. человек

Особенности: присоединиться к соцсети можно, только имея приглашение от существующих пользователей; правила сервиса запрещают записывать разговоры; чаты удаляются сразу после окончания беседы; на платформе нет возможности пересылать текстовые сообщения

Монетизация: пока официально модель платформы не анонсировалась. Но научились зарабатывать пользователи — гонорары за модерирование чатов и рекламные интеграции.

Известные пользователи: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, создатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, в России — бизнесмен Олег Тиньков, глава «Яндекса» Тигран Худавердян, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, блогер Илья Варламов и др.

Telegram

Разработчик: зарегистрированный на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. Павла и Николая Дуровых

Кто может пользоваться сервисом: владельцы устройств на iOS, Android, а также Windows (в веб-версии)

Число пользователей: 50 млн, по словам источника РБК, близкого к Telegram

Ограничения по числу участников в чатах: 5 тыс. человек

Особенности: изначально сервис развивался как мессенджер с возможностью отправки сообщений с повышенными требованиями безопасности

Монетизация: Сейчас нет. Владельцы намерены запустить рекламу в каналах с помощью рекламной биржи Telegram, маркетплейс для продажи товаров, а также продавать платные стикеры; развивать сервисы для корпоративных клиентов

Известные пользователи: нет данных

Stereo

Разработчик: зарегистрированная в Великобритании Stereo App Ltd. бывшего владельца холдинга MagicLab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) Андрея Андреева

Кто может пользоваться сервисом: владельцы устройств на iOS и Android

Число пользователей: более 2 млн, по оценке владельца сервиса

Ограничения по числу участников в чатах: нет

Особенности: разговоры ведутся в прямом эфире, для начала беседы нужен собеседник; есть лимит на время разговора — 16 часов в сутки; можно записывать эфир и пересылать запись в другие приложения, обрабатывать, накладывать музыку; можно создавать персонализированные аватары; слушатели могут оставлять аудиокомментарии; сервис отслеживает самые интересные шоу и лучших авторов и направляет на них аудиторию

Монетизация: слушатели могут переводить спикерам донаты. За наибольшее количество подписчиков/просмотров можно получить денежное вознаграждение

Известные пользователи:  журналист Ксения Собчак, писатель Сергей Минаев, Stand-up комик Илья Соболев и блогер Гусейн Гасанов

У какой сети больше шансов стать популярной в России

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По мнению директора по маркетингу Brand Analytics Василия Черного, голосовые возможности Telegram должны хорошо встроиться в рабочие процессы, для которых мессенджер активно используется в России. Они также станут «удачным дополнительным вещательным инструментом для «новостных» и медийных Telegram-каналов». Помимо того, что голос хорошо ложится на уже востребованные в Telegram сценарии, по мнению Черного, могут возникнуть и новые. В качестве возможного варианта он назвал современное нелинейное авторское радио. «Если Youtube стал нелинейным авторским ТВ, то кто-то сделает что-то похожее с радио. Если сравнивать шансы стать радио 2.0 у Telegram и Clubhouse, то на стороне Telegram более мощная инфраструктура, разработка, многоплатформенность, уже огромная аудитория, хотя и не массовая», — указал эксперт.

В то же время собеседник РБК допустил, что Clubhouse может стать интерактивным каналом для B2B-коммуникации и для коммуникации по интересам, с узкими целевыми аудиториями. «Stereo не списан с Clubhouse, и это хорошо. По первому впечатлению Stereo не претендует на элитарность, на серьезные разговоры по делу, а готов стать новым форматом таймкиллера (убийцы времени — РБК) для более массовой аудитории», — добавил Василий Черный. При этом он предположил, что с учетом предыстории команды Stereo техническая сторона сервиса будет решена на достаточном для роста уровне.

Гендиректор группового мессенджера Capture и один из создателей сервиса Prisma Алексей Моисеенков отметил, что Clubhouse использует различные механики для привлечения пользователей, но пока у сервиса нет системы подбора контента. Он считает, что платформа решит этот вопрос «достаточно быстро» и станет новым Twitch (популярная стриминговая платформа для геймеров). При этом Stereo, по мнению Моисеенкова, останется «интересным экспериментом», а Telegram «самым удобным мессенджером».

Авторы
Елизавета Ефимович, Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
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