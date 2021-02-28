Голосовые сети: сравниваем Clubhouse, Stereo и голосовые чаты Telegram

Разработчик: зарегистрированный на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. Павла и Николая Дуровых
Кто может пользоваться сервисом: владельцы устройств на iOS, Android, а также Windows (в веб-версии)
Число пользователей: 50 млн, по словам источника РБК, близкого к Telegram
Ограничения по числу участников в чатах: 5 тыс. человек
Особенности: изначально сервис развивался как мессенджер с возможностью отправки сообщений с повышенными требованиями безопасности
Монетизация: Сейчас нет. Владельцы намерены запустить рекламу в каналах с помощью рекламной биржи Telegram, маркетплейс для продажи товаров, а также продавать платные стикеры; развивать сервисы для корпоративных клиентов
Известные пользователи: нет данных
Разработчик: зарегистрированная в Великобритании Stereo App Ltd. бывшего владельца холдинга MagicLab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) Андрея Андреева
Кто может пользоваться сервисом: владельцы устройств на iOS и Android
Число пользователей: более 2 млн, по оценке владельца сервиса
Ограничения по числу участников в чатах: нет
Особенности: разговоры ведутся в прямом эфире, для начала беседы нужен собеседник; есть лимит на время разговора — 16 часов в сутки; можно записывать эфир и пересылать запись в другие приложения, обрабатывать, накладывать музыку; можно создавать персонализированные аватары; слушатели могут оставлять аудиокомментарии; сервис отслеживает самые интересные шоу и лучших авторов и направляет на них аудиторию
Монетизация: слушатели могут переводить спикерам донаты. За наибольшее количество подписчиков/просмотров можно получить денежное вознаграждение
Известные пользователи: журналист Ксения Собчак, писатель Сергей Минаев, Stand-up комик Илья Соболев и блогер Гусейн Гасанов
У какой сети больше шансов стать популярной в России
По мнению директора по маркетингу Brand Analytics Василия Черного, голосовые возможности Telegram должны хорошо встроиться в рабочие процессы, для которых мессенджер активно используется в России. Они также станут «удачным дополнительным вещательным инструментом для «новостных» и медийных Telegram-каналов». Помимо того, что голос хорошо ложится на уже востребованные в Telegram сценарии, по мнению Черного, могут возникнуть и новые. В качестве возможного варианта он назвал современное нелинейное авторское радио. «Если Youtube стал нелинейным авторским ТВ, то кто-то сделает что-то похожее с радио. Если сравнивать шансы стать радио 2.0 у Telegram и Clubhouse, то на стороне Telegram более мощная инфраструктура, разработка, многоплатформенность, уже огромная аудитория, хотя и не массовая», — указал эксперт.
В то же время собеседник РБК допустил, что Clubhouse может стать интерактивным каналом для B2B-коммуникации и для коммуникации по интересам, с узкими целевыми аудиториями. «Stereo не списан с Clubhouse, и это хорошо. По первому впечатлению Stereo не претендует на элитарность, на серьезные разговоры по делу, а готов стать новым форматом таймкиллера (убийцы времени — РБК) для более массовой аудитории», — добавил Василий Черный. При этом он предположил, что с учетом предыстории команды Stereo техническая сторона сервиса будет решена на достаточном для роста уровне.
Гендиректор группового мессенджера Capture и один из создателей сервиса Prisma Алексей Моисеенков отметил, что Clubhouse использует различные механики для привлечения пользователей, но пока у сервиса нет системы подбора контента. Он считает, что платформа решит этот вопрос «достаточно быстро» и станет новым Twitch (популярная стриминговая платформа для геймеров). При этом Stereo, по мнению Моисеенкова, останется «интересным экспериментом», а Telegram «самым удобным мессенджером».
Авторы
Елизавета Ефимович, Владислав Скобелев, Дарья Чебакова