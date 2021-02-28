Голосовые сети: сравниваем Clubhouse, Stereo и голосовые чаты Telegram

За последние месяцы в России и мире набирают популярность несколько соцсетей, в которых основной способ коммуникации — не текст или изображение, а голос. РБК попытался сравнить Clubhouse, голосовые чаты в Telegram и сервис Stereo

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

С февраля по всему миру начал набирать популярность Clubhouse — новая соцсеть, ориентированная на аудио коммуникации. На 24 февраля ее аудитория в России составляла 345 тыс. пользователей (для сравнения, еще 10 февраля у нее было 7,7 тыс. пользователей), сообщили РБК в исследовательской компании AppAnnie. Несколько раньше, в конце декабря возможность создания голосовых чатов появилась в мессенджере Telegram. Stereo — cоциальную сеть с «голосом» — также создал миллиардер, создатель сервиса Badoo — в четверг, 25 февраля он объявил о его запуске в России.

Все три платформы рассчитаны на любителей подкастов, радио или голосового общения.