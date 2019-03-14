NYT узнала о расследовании сделок о данных пользователей Facebook

В США начали расследование сделок, в результате которых более 150 крупнейших компаний получили от Facebook персональные данные пользователей

Фото: Elise Amendola / AP

Сделки Facebook с крупными компаниями, включая Amazon, Apple, Microsoft и Sony стали предметом уголовного расследования, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, коллегия присяжных в Нью-Йорке запросила записи по меньшей мере двух производителей смартфонов и других гаджетов. NYT не уточняет, о каких компаниях идет речь, но отмечает, что с помощью сделок с Facebook они получили персональную информацию сотен миллионов пользователей.

Всего же таких компаний было более 150. Они, иногда без согласия на то, получали сведения о друзьях пользователя, контактную информацию и другие данные. За последние два года Facebook прекратил партнерство с большинством из них. Представитель соцсети заявил, что Facebook сотрудничает с правоохранителями и серьезно относится к расследованию. «Мы дали публичные показания, ответили на вопросы», — рассказали в соцсети.

На данный момент неизвестно, когда началось расследование и на чем сосредоточены присяжные и прокуроры, отмечает NYT. В Минюсте США и офисе прокурора по восточному округу штата Нью-Йорк