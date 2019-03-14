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Технологии и медиа ,  
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NYT узнала о расследовании сделок о данных пользователей Facebook
В США начали расследование сделок, в результате которых более 150 крупнейших компаний получили от Facebook персональные данные пользователей
Фото: Elise Amendola / AP

Сделки Facebook с крупными компаниями, включая Amazon, Apple, Microsoft и Sony стали предметом уголовного расследования, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, коллегия присяжных в Нью-Йорке запросила записи по меньшей мере двух производителей смартфонов и других гаджетов. NYT не уточняет, о каких компаниях идет речь, но отмечает, что с помощью сделок с Facebook они получили персональную информацию сотен миллионов пользователей.

Всего же таких компаний было более 150. Они, иногда без согласия на то, получали сведения о друзьях пользователя, контактную информацию и другие данные. За последние два года Facebook прекратил партнерство с большинством из них. Представитель соцсети заявил, что Facebook сотрудничает с правоохранителями и серьезно относится к расследованию. «Мы дали публичные показания, ответили на вопросы», — рассказали в соцсети.

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На данный момент неизвестно, когда началось расследование и на чем сосредоточены присяжные и прокуроры, отмечает NYT. В Минюсте США и офисе прокурора по восточному округу штата Нью-Йорк

В марте 2018 года стало известно, что консалтинговая компания Cambridge Analytica предположительно сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и помогла ему получить персональные данные миллионов пользователей Facebook. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала во вред.

Он пояснил, что Cambridge Analytica получила данные с помощью приложения-опроса внутри Facebook, которое выпустили в 2013 году. Его установили 300 тыс. человек, однако на тот момент соцсеть работала таким образом, что создатели приложения получили данные не только тех, кто прошел опрос, но их друзей. По данным властей, речь идет о 87 млн человек.

В январе газета The Washington Post сообщила, что американская Федеральная торговая комиссия допустила штраф в более чем $22,5 млн для Facebook за недобросовестную защиту персональных данных.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Facebook, персональные данные, расследование
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