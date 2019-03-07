Глава Facebook увидел будущее соцсетей в большей приватности

В будущем ставка в развитии социальных сетей будет делаться на большую приватность. Время крупных сообществ прошло, считает основатель Facebook Марк Цукерберг

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В своем блоге Цукерберг рассказал, что последние 15 лет Facebook и Instagram позволяли пользователям находить друзей и сообщества по интересам. Однако сейчас трендом стали небольшие закрытые группы и общение людей в закрытом режиме. По мнению основателя Facebook, в этом будет заключаться будущее социальных сетей.

«Я понимаю, что многие люди не рассматривают Facebook как платформу, которая ориентируется на приватность. По правде говоря, наша репутация действительно не способствует этому, потому что исторически мы делали ставку на открытость. Номы показали, что можем эволюционировать и создавать сервисы, которые необходимы людям», — сообщил Цукерберг.

По его словам, примером является WhatsApp, где большая ставка сделана на безопасность общения. По его словам, в будущем пользователи рассчитывают на то, что их разговоры не станут достоянием общественности и не навредят им в будущем. «За следующие несколько лет мы будем переделывать наши сервисы исходя из этих требований», — пообещал основатель Facebook. Помимо этого, он заверил, что новые версии приложений станут проще в обращении и быстрей.

Также Цукерберг рассказал, что многие люди волнуются, что современные технологии приведут к большему контролю со стороны властей и крупных компаний. По его словам, отдельные правительства нередко требуют данные, не имея на то веских оснований. «Был случай, когда одного из наших сотрудников заключили в тюрьму за отказ предоставить личные данные, хотя в действительности он и не мог этого сделать», — рассказал бизнесмен. В этой связи Цукерберг пообещал, что откажется от строительства дата-центров в странах, где нарушаются права человека, в том числе право на свободное выражение своего мнения. «В противном случае мы позволим их правительства получить доступ к личной информации», — заявил он.