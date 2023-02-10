Bloomberg сообщил об отказе геев и трансгендеров играть в Hogwarts Legacy

Некоторые поклонники вселенной о Гарри Поттере заявили, что им сложно смириться со взглядами Джоан Роулинг на трансгендеров

Фото: Hogwarts Legacy / YouTube

Несмотря на то, что игра Hogwarts Legacy заняла первое место в списке самых продаваемых в Steam, некоторые поклонники саги о Гарри Поттере сомневаются, что будут играть в нее из-за взглядов на трансгендеров, которые разделяет автор романов о волшебнике, британская писательница Джоан Роулинг, сообщает Bloomberg.

Роулинг в последние несколько лет критикуют, обвиняя в трансофобии. Это, в частности, связано с высказываниями, в которых писательница критически оценивала представления о том, что трансгендеры идентичны женщинам от рождения, критиковала лексику и термины, используемые в отношении трансгендерных людей. Роулинг рассказывала, что получала угрозы. Писательница отвергала обвинения, называя себя сторонницей ЛГБТ-движения; по ее словам, у нее есть разногласия только с активистами-радикалами.

Роулинг не участвовала в разработке Hogwarts Legacy: несмотря на это, некоторые поклонники саги, ждущие выхода игры, отмечают, что им сложно примириться с «реальной политикой создателя» волшебного мира, пишет Bloomberg. Агентство приводит в пример 25-летнего Макса Гроссхандлера, чья сестра — трансгендер. По словам молодого человека, его потрясли высказывания Роулинг, но он все же планирует купить игру.

Собеседник агентства, представившийся Патриком, сказал, что он гей, и воспринял позицию писательницы как «предательство». «Я склоняюсь к тому, чтобы больше не тратить деньги на продукты, связанные с Джоан Роулинг», — сказал он.

В декабре журналистка и транс-активистка Джесси Эрл призвала поклонников бойкотировать Hogwarts Legacy. По словам активистки, она любит и книги, и фильмы о Гарри Поттере, и даже назвала свою кошку в честь одного из персонажей, и ей было сложно отказаться от всего связанного с этой вселенной. Но, по мнению Эрл, из-за слов Роулинг о трансгендерах нужно «просто перестать говорить о ней, об игре и о Гарри Поттере», передает Bloomberg. Роулинг в ответ на призыв активистки посоветовала «сжечь не только свои книги и фильмы, но и местную библиотеку, все, на чем изображена сова, и даже своих домашних собак».

Как пишет агентство, некоторые поклонники намерены купить игру только из вторых рук. Другие, как 28-летний Райан Миллс, заявили, что планируют пожертвовать сумму, эквивалентную стоимости Hogwarts Legacy, проекту Trevor — некоммерческой организации, которая предлагает поддержку ЛГБТК-молодежи. Однако есть и те, кто хочет убедить трансгендерных поклонников не бойкотировать игру, как, например, Мун из Аргентины.

Hogwarts Legacy разработала американская студия Avalanche Software и издаваемая Warner Bros. Interactive Entertainment. 7 февраля стартовал ранний доступ к игре для купивших Deluxe-издание на PS5, Xbox Series и PC.; полноценный релиз состоится 10 февраля.