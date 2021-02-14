Brand Analytics впервые назвала самых популярных российских тиктокеров

Среди лидеров нет ни одного старше 30 лет. По аудитории тиктокеры сейчас уступают ютуберам всего на 30%. В топ-30 19 девушек, а в топ-10 — только один молодой человек, Егор Крид

Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Эксперты компании Brand Analytics, проводящие мониторинг социальных медиа, впервые представили рейтинг самых популярных российских TikTok-блогеров за январь 2021 года (есть у РБК).

Представленный топ-30 построен на принципе вовлеченности — суммарном показателе числа лайков, комментариев и репостов. В рейтинг не были включены авторы с большой аудиторией, не проявлявшие активности в первом месяце нового года.

На первом месте с 108 млн реакций на короткие видео Лиза Анохина, чьей визитной карточкой стали ролики в голубом парике. На втором месте эпатажная рэперша Instasamka — 66,6 млн реакций. Тройку замыкает Юлька Шпулька (Юлия Гаврилина), снимающая челленджи (в данном случае это ролик, автор которого призывает своих фолловеров повторить что-то, что он проделывает на экране. — РБК), танцевальные видео и липсинки (от lip sync, «синхронизация губ», когда персонаж ролика синхронно открывает рот под чью-то фонограмму. — РБК).

Как отметили в Brand Analytics, все авторы в рейтинге моложе 30 лет. Большинство из них (19) — девушки. Единственным тиктокером мужского пола, попавшим в топ-10, стал Максим Игнатов (псевдоним Шмекссс), выкладывающий пранки из общественных мест и видео с паркуром.