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Brand Analytics впервые назвала самых популярных российских тиктокеров

Среди лидеров нет ни одного старше 30 лет. По аудитории тиктокеры сейчас уступают ютуберам всего на 30%. В топ-30 19 девушек, а в топ-10 — только один молодой человек, Егор Крид
Фото: Shiho Fukada / Bloomberg
Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Эксперты компании Brand Analytics, проводящие мониторинг социальных медиа, впервые представили рейтинг самых популярных российских TikTok-блогеров за январь 2021 года (есть у РБК).

Представленный топ-30 построен на принципе вовлеченности — суммарном показателе числа лайков, комментариев и репостов. В рейтинг не были включены авторы с большой аудиторией, не проявлявшие активности в первом месяце нового года.

На первом месте с 108 млн реакций на короткие видео Лиза Анохина, чьей визитной карточкой стали ролики в голубом парике. На втором месте эпатажная рэперша Instasamka — 66,6 млн реакций. Тройку замыкает Юлька Шпулька (Юлия Гаврилина), снимающая челленджи (в данном случае это ролик, автор которого призывает своих фолловеров повторить что-то, что он проделывает на экране. — РБК), танцевальные видео и липсинки (от lip sync, «синхронизация губ», когда персонаж ролика синхронно открывает рот под чью-то фонограмму. — РБК).

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Как отметили в Brand Analytics, все авторы в рейтинге моложе 30 лет. Большинство из них (19) — девушки. Единственным тиктокером мужского пола, попавшим в топ-10, стал Максим Игнатов (псевдоним Шмекссс), выкладывающий пранки из общественных мест и видео с паркуром.

Лидерство в рейтинге вовлеченности не означает наибольшего числа подписчиков. Лидер по этому показателю Dina с 19,3 млн фолловеров расположилась на шестой позиции. Меньше всего подписчиков среди участников топа у 15-летнего блогера-чабана из Казахстана Avdi Senpai — 2,2 млн. В рейтинге он на 21-м месте.

В топ-30 попали сразу три TikTok-хауса — творческих объединения авторов, которые живут под одной крышей, снимают совместный контент и часто пользуются общим менеджментом. BIP House расположился на десятой строчке (33,6 млн реакций), Dream Team House на 18-й (25,3 млн), казахстанский Yolo House — на 23-м месте (23,7 млн).

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Единственным представителем классического шоу-бизнеса в рейтинге оказался поп-исполнитель Егор Крид. Он разместился на третьей строчке снизу с 21,8 млн реакций.

В Brand Analytics сообщили, что пока что тиктокеры по количеству подписчиков уступают коллегам из YouTube и Instagram. Однако разница не так уж велика: аудитория тиктокеров примерно на 30% меньше, чем у ютуберов.

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Фото:ZUMA / ТАСС

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный китайской компанией ByteDance в 2016 году. Главной аудиторией платформы считаются подростки, всего соцсеть насчитывает более 1 млрд пользователей по всему миру.

В январе компания повысила настройки приватности и безопасность для пользователей TikTok в возрасте от 13 до 15 лет. Их публикации теперь смогут видеть только одобренные самими авторами подписчики. Видео пользователей младше 16 лет теперь могут комментировать либо их друзья, либо никто.

Автор
Михаил Котляр
TikTok рейтинг Россия блогеры Егор Крид
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