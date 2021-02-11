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В Хабаровске уволили майора полиции из-за ролика в TikTok

В Хабаровске уволили майора полиции за то, что она опубликовала свою видеозапись с гримасами в социальной сети TikTok. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева, передает «РИА Новости».

В МВД считают, что видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции опорочил честь сотрудника органов внутренних дел.

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«В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — сказала Щеголева.

По данным агентства, среду, 10 февраля, в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы, о других подробностях ролика не сообщается.

Перед несогласованной с властями акции протеста 23 января, в TikTok стали появятся видеозаписи, на которых молодые люди в полицейской форме срывают с себя шевроны и призывают к участию в акциях. В МВД тогда заявили, что подобные ролики являются постановочными. С одним из авторов таких роликов связалась Meduza. Изданию блогер Руслан Агарков рассказал, что полицейскую форму он купил в «магазине приколов», а видео снял, потому что аналогичные ролики стали попадать в рекомендации социальной сети. Видео Агаркова набрала больше 2,5 млн просмотров и 400 тыс. лайков, однако вскоре он его удалил.

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