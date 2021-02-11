В Хабаровске уволили майора полиции из-за ролика в TikTok

В Хабаровске уволили майора полиции за то, что она опубликовала свою видеозапись с гримасами в социальной сети TikTok. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева, передает «РИА Новости».

В МВД считают, что видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции опорочил честь сотрудника органов внутренних дел.

«В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — сказала Щеголева.

По данным агентства, среду, 10 февраля, в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы, о других подробностях ролика не сообщается.