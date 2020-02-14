Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном на $10 млрд

Пентагон подвел итоги конкурса, фаворитом которого считалась компания Джеффа Безоса, в октябре прошлого года

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Суд в США удовлетворил требование Amazon и приостановил исполнение контракта между Пентагоном и Microsoft по созданию облачных технологий на сумму $10 млрд. Об этом сообщает CNBC. Сроки не уточняются.

Как заявил вице-президент Microsoft Фрэнк Шоу, компания разочарована решением суда, однако в конечном итоге сможет приступить к работе, «чтобы те, кто служит нашей стране, могли получить доступ к новым технологиям, в которых они нуждаются».

Представитель Минобороны подполковник Роберт Карвер в свою очередь считает, что приостановка исполнения контракта «неоправданно задерживает» реализацию стратегии ведомства и лишает военных «возможностей, которые им необходимы».

На фоне решения суда акции Amazon упали на 0,4%, акции Microsoft — на 0,5%, отмечает Reuters.