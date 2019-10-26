В Amazon удивились победе Microsoft в подряде на $10 млрд для Пентагона

В Amazon удивились победе Microsoft в подряде на $10 млрд для Пентагона

Компания Безоса изначально считалась явным фаворитом, однако выгодный контракт так и не получила

Джефф Безос (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Microsoft выиграла контракт на облачные технологии для Пентагона на общую сумму в $10 млрд. В споре за деньги военных корпорация обошла конкурентов из Amazon, Oracle и IBM, сообщает MarketWatch.

Больше всего решению Минобороны удивились в Amazon, поскольку изначально именно эта компания, поставлявшая оборудование ЦРУ и различным правительственным агентствам США, считалась фаворитом конкурса. «Amazon является неоспоримым лидером в облачных технологиях. Нам решение по конкурсу непонятно», - заявил MarketWatch официальный представитель компании. Он добавил, что сравнение предложенных Пентагону условий однозначно говорит в пользу Amazon.

В Microsoft решение Пентагона не прокомментировали. В Oracle еще раньше жаловались на спорные условия выбора победителя тендера.

Эксперт Wedbush Securities Дэниел Айвс заявил, что Microsoft за последний год действительно добился значительного прогресса в развитии технологий, сумев заметно сократить отставание от Amazon. По его мнению, последняя перед началом конкурса уже не выглядела столь явным фаворитом, как об этом писали ранее.