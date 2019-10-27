CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа

В пятницу были подведены итоги контракта на $10 млрд для военных США — победителем объявили Microsoft, а не Amazon. Спичрайтер бывшего главы Пентагона сообщил, что еще в прошлом году президент требовал выкинуть Amazon из конкурса

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Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN. В качестве косвенного подтверждения телеканал приводит книгу о бывшем главе Пентагона Джеймсе Мэттисе, которую написал его спичрайтер Гай Снодграсс.

По словам последнего, тема многолетнего контракта по облачным технологиям обсуждалась еще в летом 2018 года. Якобы Трамп тогда обратился к Мэттису и предложил ему «выкинуть» Amazon из числа претендентов. Снодграсс утверждает, что глава Пентагона ответил отказом и пообещал действовать по закону.

Ранее Трамп действительно критиковал владельца Amazon Джеффа Безоса. В частности, американский президент утверждал, что Washington Post в угоду своему владельцу Безосу постоянно печатает материалы с жесткой критикой действующей администрации.

О результатах тендера на контракт для Пентагона стало известно накануне. В Министерстве обороны США победителем объявили Microsoft, хотя специалисты склонялись к тому, что фаворитом в споре была Amazon. В последней заявили, что «удивлены» результатами конкурса и считают их несправедливыми.

Microsoft после некоторого молчания выпустил заявление, в котором поблагодарил за оказанное доверие и высказал надежду на долгосрочное сотрудничество с Министерством обороны США, сообщает Reuters.

Помимо Amazon и Microsoft, в конкурсе также участвовала компания Oracle. В начале года она обратилась с жалобой, указав на возможные нарушения. В частности выяснилось, что нынешний топ-менеджер Amazon Дип Уби, который как раз занимается облачными технологиями, ранее работал в департаменте Министерства обороны США, который связан с цифровым развитием. В Oracle предположили, что это могло повлиять на конечный результат.