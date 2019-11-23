Amazon подала в суд из-за контракта Microsoft на $10 млрд

В компании отказались пояснять, какие доводы привели в документе

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Amazon.com Inc подала судебный иск, пытаясь опротестовать таким образом решение передать Microsoft Corp. контракт на создание облачных технологий для Пентагона, сообщает агентство Reuters. В чем заключается суть претензий неясно. В Amazon заявили, что не могут сообщить подробности, поскольку в иске есть конфиденциальная финансовая информация, а также секреты фирмы.

Решение подать в суд Amazon приняла через неделю после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересмотрено не будет.

Пентагон подвел итоги контракта 25 октября. В споре за деньги военных корпорация обошла конкурентов из Amazon, Oracle и IBM. Amazon, которая изначально считалась фаворитом конкурса, назвала это решение непонятным. Компания уже поставляет оборудование ЦРУ и правительственным агентствам США.



Как указывал Reuters, поражение Amazon потерпела на фоне непростых отношений главы компании Джеффа Безоса и президента США Дональда Трампа, который не раз критиковал бизнесмена. CNN позднее сообщил, что американский лидер обращался к бывшему главе Пентагона Джеймсу Мэтису с предложением «выкинуть» Amazon из числа претендентов.