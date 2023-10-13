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Война санкций ,  
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Сервисы знакомств оценили возможность создать российский Tinder

Главы сервисов знакомств рассказали о плюсах и минусах создания аналога Tinder
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Война санкций
Создать отечественный аналог Tinder, где будут красивые и успешные люди, — реально, рассказали руководители российских сервисов онлайн-знакомств. Но есть риск скатиться к сомнительным услугам и не набрать аудиторию
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В России рано или поздно появится «элитный» сервис знакомств, рассказал РБК гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий, отвечая на вопрос, возможно ли создать отечественную альтернативу ушедшему Tinder.

По его словам, такое приложение может появиться у «Мамбы» или у кого-то из конкурентов. Это будет нечто вроде клуба по интересам, с избирательной аудиторией, отметил Бронецкий. Пользователи там будут просматривать только красивых, успешных и не смогут видеть всех остальных. «В рамках одного сервиса это можно делать на уровне поисковой выдачи, кому кого показывать. Придется жестко фильтровать тех, кто не подходит. Это жестоко», — отметил Бронецкий.

Гендиректор Loveplanet Елена Беляевских также убеждена, что создать нечто нишевое для знаменитых и состоятельных людей реально. Однако их должна ожидать жесткая проверка: реально ли пользователь — бизнесмен или известный человек. Но даже если устроить такую проверку, таких пользователей будет недостаточно и сервис рано или поздно погибнет, считает Беляевских.

В свою очередь гендиректор сервиса «Табор» Евгений Довнара убежден, что при создании аналога Tinder есть риск скатиться в эскорт-услуги — то есть придется пускать в сервис только красивых женщин, а это уже будет «нечто сомнительное, вплоть до проституции или мошенничества».

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Фотогалерея 

Владеющая Tinder американская Match Group в мае заявила о решении покинуть российский рынок. В конце июня Tinder перестал работать в России, приложение удалили из российских версий AppStore и Play Market.

В 2019–2021 годах Tinder входил в тройку лидеров среди сервисов знакомств в России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo и «Одноклассникам». Во втором и третьем кварталах 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером в России по тратам пользователей. В 2022 году Tinder установили 3,5 млн россиян, следовало из данных Statista. У Tinder был самый высокий доход среди приложений для знакомств на iOS и Android в России в прошлом году — более $5,4 млн. За ним следовали сервисы Pure и Badoo (также объявил о прекращении работы в России).

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По данным исследовательской компании Mediascope, в июне этого года Tinder занимал пятое место в России среди приложений знакомств с охватом 1 млн, а в июле выбыл из топ-10.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
интернет-знакомства Tinder мобильные приложения бизнесмены «Мамба» Loveplanet «Табор»
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