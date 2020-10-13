Apple назвала цены на новую линейку iPhone в России

Цены на новую линейку iPhone 12 в России будут варьироваться от 69,9 тыс. руб для бюджетной версии и от 109,9 тыс. для максимальной комплектации, сообщили РБК в российском представительстве Apple.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах—синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT (RED) — с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79 990 руб. и 69 990 руб. соответственно.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут стоить от 99 990 руб. и 109 990 руб. Они будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий». Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны начиная с пятницы, 13 ноября.