«МегаФон» выйдет на рынок Киргизии

В октябре в Киргизии начнет работать представительство «МегаФона». В новом регионе компания планирует делать цифровые проекты, но не запускать собственную сотовую сеть

Фото: Владислав Шатило / РБК

«МегаФон» зарегистрировал представительство в Киргизии, следует из информации на сайте Государственной налоговой службы республики, обнаружил РБК. Как пояснил представитель «МегаФона», офис начнет работу в Бишкеке в октябре, его основным направлением деятельности будет «реализация цифровых проектов для бизнеса и общества». На пост директора представительства «МегаФона» в Киргизии назначен Александр Калошин, который также будет продолжать работу над реализацией проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий в России.

До конца года «МегаФон» планирует реализовать ряд пилотных проектов в Киргизии в различных сферах, включая благоустройство городской среды, обеспечение транспортной безопасности и цифровизацию производственных процессов в промышленном секторе. Один из проектов — запуск платформы «МегаФон Экология», которая в режиме реального времени позволяет собирать, анализировать и передавать данные о состоянии окружающей среды. Ранее подобная платформа использовалась в нескольких городах России и в подсистемах экомониторинга в Ханты-Мансийском автономном округе, Коми, Удмуртии, а также будет использоваться для контроля ключевых параметров водной среды Тихого океана в Камчатском крае, на реке Волга.

Представитель «МегаФона» подчеркнул, что речь не идет о создании в Киргизии отдельной радиосети. Компания намерена реализовывать проекты либо на сетях местных операторов мобильной или фиксированной связи, либо достраивать каналы связи там, где это будет необходимо заказчикам. На вопрос о том, с кем из местных операторов есть договоренность о сотрудничестве, он ответил, что компания ведет подобный диалог с «Кыргызтелекомом». Размер инвестиций в Киргизию, как и то, какую отдачу компания ждет от выхода на новый рынок, представитель «МегаФона» комментировать не стал.

Зачем «МегаФону» Киргизия

В отличие от МТС и «ВымпелКома», которые с конца 2000-х активно выходили в соседние страны, до недавнего времени помимо России «МегаФон» присутствовал только в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии через «дочек», оказывающих услуги мобильной связи. В 2021 году компания совместно с «ЮэСэМ Телеком» (структура холдинга USM, которому принадлежит «МегаФон») и местными партнерами также создала в Узбекистане совместное предприятие Digital Holding. С узбекской стороны в него вошел лидер местного телеком-рынка Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Согласно отчету за 2021 год (последние доступные данные), на Россию приходилось 98% общей выручки «МегаФона», или 346,8 млрд руб., зарубежные страны принесли 7,4 млрд руб.

На рынок Киргизии «МегаФон» пытался выйти еще в 2008 году. Тогда компания вела переговоры о покупке компании «Бимоком», которая за два года до этого при поддержке «МегаФона» ввела GSM-сеть в стране, а также ряда других киргизских операторов. Но договоренностей достигнуто не было.

Также в Киргизию пытался выйти российский МТС: в 2005 году компания объявила о приобретении местного сотового оператора «Бител», но сделка не состоялась из-за корпоративного конфликта. «ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 2008 года владел в Киргизии мобильным оператором «Скай Мобайл» (также оказывает услуги под брендом «Билайн»), но впоследствии этот актив перешел Veon — материнской компании «ВымпелКома». При этом и МТС, и Veon в последние годы, наоборот, активно сокращали свое присутствие в СНГ.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с РБК отметил, что с учетом того, что «МегаФон» намерен работать в сегменте b2b, инвестиции в проекты в Киргизии будут привязаны к определенным кейсам. Результат деятельности, по его мнению, будет зависеть от интереса к проектам со стороны местных предприятий.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что выход «МегаФона» на рынок Киргизии — вопрос скорее политический, чем коммерческий. Он напомнил, что в республике уже есть три крупных локальных оператора — MegaCom, О! и «Билайн». «Думаю, «МегаФон» будет строить сети Private LTE и Private 5G (частные сети LTE и 5G, создаваемые на территории конкретной организации или предприятия. — РБК) и заниматься фиксированным интернетом не в потребительском сегменте. Это проектная история под конкретных корпоративных заказчиков», — предположил Муртазин.