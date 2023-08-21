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Технологии и медиа ,  
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«МегаФон» купил бренд Yota за 27 млрд руб.

Оператор «МегаФон» купил бренд Yota за 27 млрд руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«МегаФон» купил товарный знак Yota за 27 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.

Как пояснил представитель компании, продавцом выступила группа USM, которая владеет контрольным пакетом «МегаФона». «Оценка стоимости товарного знака проводилась независимой компанией, — отметил представитель. — Сделка реализована в рамках реструктуризации активов «МегаФона» — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных».

В конце прошлого года глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК говорил, что основной приоритет для компании — отрасль телекома, поэтому она намерена покупать профильные активы и выходить из непрофильных. В частности, «МегаФон» вышел из капитала ретейлера «Связной», но намерен довести свою долю в дистрибьюторе Revo Charge до 100%.

Приобретение товарного знака Yota привело к росту CAPEX «МегаФона» в первом полугодии этого года на 99,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 71 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом ее выручка выросла на 13% и составила 209,89 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 24%, до 94,15 млрд руб., чистая прибыль — на 133,9%, до 26,9 млрд руб. Абонентская база увеличилась на 1,3%, до 75,8 млн.

Оператор не раскрывал финансовые и операционные показатели весь прошлый год. В сообщении «МегаФона» отмечается, что на рост выручки в первом полугодии этого года повлияло увеличение доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы. В том числе росла выручка от международного роуминга и продажи абонентского оборудования. Последний показатель увеличился на 7,2%, до 21,8 млрд руб. «Темпы продаж постепенно возвращаются к обычным для мобильной розницы значениям после ажиотажного спроса в начале 2022 года», — говорится в сообщении.

Совет директоров «МегаФона» одобрил покупку 100% «Скартела» (работал под брендом Yota) у его владельца — холдинга Garsdale в августе 2013 года. Сумма сделки должна была составить $1,18 млрд, из которых $590 млн плюс 6% годовых должны были выплатить через год с даты закрытия сделки, а оставшуюся сумму плюс 6% процентов годовых — через 2 года. Кроме того, «МегаФон» взял на себя долги «Скартел», оценивающиеся примерно в $600 млн.

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Как бренд Yota оказался в портфеле активов USM и сколько до сих пор «МегаФон» платил за его использование, в компании не комментируют.

Теги
Компании
Yota МегаФон мобильный оператор
МЕГАФОН СКАРТЕЛ
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