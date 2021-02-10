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Структуры Алишера Усманова выйдут на телеком-рынок Узбекистана

«МегаФон» и другие структуры USM Алишера Усманова создадут совместное предприятие в Узбекистане. Для других российских мобильных операторов работа на этом рынке обернулась репутационным скандалом и штрафами
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сотовый оператор «МегаФон» и компания «ЮэСэМ Телеком» (цифровое подразделение компании USM Алишера Усманова, контролирует «МегаФон» и ИТ-группу «ИКС Холдинг») создают в Узбекистане совместное предприятие Digital Holding с местными партнерами, говорится в поступившем в РБК сообщении сторон. 51% в нем будет принадлежать компании «Диджитал Инвест», которой, в свою очередь, на паритетной основе станут владеть «ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон». Еще 49% Digital Holding будет принадлежать правительству Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА).

Digital Holding займется развитием телекоммуникационной инфраструктуры, «внедрением передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров», говорится в сообщении. Для этого будет использоваться экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у «МегаФона», «ИКС Холдинга» и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, занимается маркировкой товаров; совместный проект USM Group, «Ростеха» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого).

В СП войдут:

  • 100% крупнейшего узбекского оператора связи Ucell, которые сейчас принадлежат АУГА;
  • узбекские активы USM — CRPT Turon (местная «дочка» ЦРПТ) и ICS Holding Uzbekistan («дочка» «ИКС Холдинга»), российская сторона также внесет $100 млн на развитие Digital Holding.

Закрыть сделку планируется в течение 2021 года.

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Конкуренты «МегаФона» с середины 2000-х годов активно выходили в соседние страны, но у последнего международный бизнес был представлен лишь небольшими сотовыми операторами в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. Хотя после появления в числе акционеров «МегаФона» USM участники рынка неоднократно говорили, что компания присматривается к рынку Узбекистана — родного для Алишера Усманова.

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При этом для других крупных российских операторов узбекский рынок оказался проблемным. Veon (материнская компания «ВымпелКома», оказывающего услуги под брендом «Билайн») и МТС, будучи компаниями, торгуемыми на американских биржах, стали фигурантами расследования о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, которое проводили Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Следствие заподозрило эти компании вместо со шведской Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera) в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В итоге компании заключили мировые соглашения с регулятором, по которым Veon выплатил штраф в размере $795 млн, Telia — $965 млн, а МТС — $850 млн. Среди перечисленных компаний лишь Veon сохранил присутствие в Узбекистане. В частности, компанией Ucell, которая войдет в создаваемое структурами USM СП, ранее владела Telia. В конце 2018 года она объявила о продаже этого актива местным властям за $215 млн.

Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович предположил, что инициатива по выходу «МегаФона» на рынок Узбекистана могла идти со стороны правительства этой страны. «Они активно открываются для других государств и пытаются привлекать иностранные инвестиции, развивать телекоммуникационный рынок. Возможно, у них появилась потребность привлечь для этого российского партнера», — рассуждает он. По мнению Венграновича, телекоммуникационный рынок Узбекистана потенциально большой и интересный для операторов, но «довольно закрытый и не особо конкурентный». По его словам, Veon теряет доходы и долю на рынке в Узбекистане из-за местного рынка: иностранным компаниям работать на нем трудно. В этом смысле USM будет проще работать в Узбекистане, чем другим операторам, потому что «основной акционер больше знаком с этим рынком и его особенностями».

Старший аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов считает, что сейчас операторы заинтересованы в выходе на рынки других стран, несмотря на сложную историю работы в Узбекистане. Он подчеркнул, что на российском рынке возможностей для традиционного органического роста у операторов почти нет, поскольку проникновение услуг связи уже очень высокое, а конкуренция сильная. «Операторам приходится инвестировать в новые технологии, в удовлетворение растущего спроса на передачу данных и на выполнение новых регуляторных требований, при этом потребители платить больше не готовы. В ситуации, когда выручка стагнирует, а расходы и инвестиции растут, им приходится искать рынки, где теоретически могут быть возможности для расширения бизнеса», — указал Белов.

Авторы
Анна Балашова, Владислав Скобелев
Алишер Усманов USM Узбекистан совместное предприятие
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