Google отключит в России облачный сервис для big data

Google отключит в России один из своих облачных сервисов — BigQuery

Будет отключен облачный сервис BigQuery. два других, Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Sheets, Slides, Drive) и Google Cloud, продолжат работу

Корпорация Google отключит в России облачный сервис BigQuery с 9 сентября, передает ТАСС со ссылкой на информацию российской ИТ-компании Softline, которая сообщила о получении пользователями соответствующих уведомлений.

В Softline отметили, что другие облачные сервисы — Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Sheets, Slides, Drive и др.) и Google Cloud — продолжат работу.

BigQuery — это платформа для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой искусственного интеллекта.

Накануне, 12 августа, стало известно об уходе из России сервиса контекстной рекламы Google AdSense. Он полностью прекратит деятельность в стране и деактивирует все учетные записи российских пользователей.

В России в последние недели также наблюдаются проблемы с еще одним продуктом Google — видеохостингом YouTube. Он часто не открывается у российских пользователей, возникают сложности с загрузкой видео и т .д.

Власти страны называли причиной проблем то, что Google после начала боевых действий на Украине перестала обслуживать и обновлять серверы в России, на которых хранится видеоконтент YouTube, который смотрят российские пользователи, в итоге качество загрузки ухудшилось. Однако в то же время глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом» для «приведения в чувство» YouTube, который «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

В Google заявили, что проблемы у российских пользователей не являются результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны компании.