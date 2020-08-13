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Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Профсоюз журналистов и руководитель профсоюза работников «Ведомостей» попросили трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы провести проверку в издании. Заявители обвинили руководство газеты в нарушении трудовых прав сотрудников
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания. Об этом говорится в заявлении Профсоюза журналистов.

«На оставшихся (после массового увольнения в связи со сменой главного редактора и продажи издания. — РБК) сотрудников издания оказывается давление», — утверждает профсоюз. В частности, указано в заявлении, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров и гендиректор компании-издателя газеты Михаил Нелюбин хотят привлечь к дисциплинарной ответственности Бэлу Ляув, которая в данный момент находится на больничном. Ляув подтвердила РБК, что гендиректор обвиняет ее в том, что она «не пишет заметок». По словам Ляув, одно из ее расследований о 75й годовщине Победы Шмаров снял с публикации, второе было опубликовано 16 июля. Сейчас в работе один текст и интервью на согласовании, добавляет Ляув.

Согласно закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», гендиректор может быть привлечен к ответственности по заявлению профсоюза предприятия, указывает адвокат Павел Андреев, член Экспертного совета Комитета по труду и социальной политике Госдумы, который сейчас представляет интересы профсоюза газеты «Ведомости». Гендиректор издания Михаил Нелюбин, по его словам, нарушил трудовое законодательство, попытавшись привлечь сотрудницу «Ведомостей» Бэлу Ляув к дисциплинарной ответственности за невыполнение работы в тот момент, когда она находилась на больничном. Кроме того, Нелюбин, по словам Андреева, потребовал от другого сотрудника «Ведомостей» (его имя собеседник РБК не раскрывает) вернуться в редакцию и работать очно, хотя с ним было подписано соглашение об удаленной работе. При расторжении такого договора компания должна уведомлять сотрудника за два месяца, а не за два дня, как это было сделано, констатирует Андреев.

После смены владельца «Ведомостей» в конце весны из редакции «Ведомостей» уже уволилось около 40 человек, осенью планирует уйти еще несколько сотрудников, констатирует сопредседатель Профсоюза журналистов Игорь Ясин. По его мнению, такие массовые увольнения связаны, в том числе, с нарушением трудовых договоров и давлением со стороны руководства на сотрудников старого состава редакции «Ведомостей».

«Никаких санкций к находящимся на больничном сотрудникам мы не применяем, все вопросы, которые возникают у руководства, решаются с сотрудниками строго в рамках трудового законодательства», — заявил РБК, в свою очередь, представитель «Бизнес Ньюс Медиа» — компании-издателя «Ведомостей».

Что произошло в «Ведомостях»

Основатель медиагруппы «ФедералПресс» Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей» 29 мая 2020 года, новый главный редактор Андрей Шмаров был утвержден в своей должности 15 июня 2020-го. В тот же день все заместители главного редактора в знак протеста уволились из «Ведомостей». Нового главреда обвиняли в смене редакционной политики и введении цензуры.

В июле профсоюз сотрудников «Ведомостей» выдвинулНелюбину и Шмарову десять требований, в числе которых была гарантия соблюдения «догмы» — внутреннего документа, определяющего редакционную политику, — а также запрет на снятие с сайта уже опубликованных материалов. Руководство «Ведомостей», по информации профсоюза, выполнило только одно требование из списка: продлило удаленный формат работы.

Многие из требований профсоюза не касаются трудовых прав и не могут быть реализованы без внесения изменений в учредительные документы организации советом директоров, который соберется лишь в сентябре, утверждает представитель «Бизнес Ньюс Медиа».

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Автор: Елизавета Ефимович
Теги: «Ведомости», профсоюз, прокуратура, проверка
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