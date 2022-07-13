Поддержкой ИТ-систем для судов займутся россияне из уходящей Wartsila

Российские сотрудники принадлежащего финской корпорации Wartsila ИТ- разработчика систем навигации и управления судов создают новую компанию — ЭМЦТ. Она займется поддержкой ранее внедренных решений и созданием новых для их замены

Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

После ухода из России финской компании Wartsila, одного из мировых лидеров в области производства оборудования для морской и энергетической отраслей, команда одного из ее местных бизнесов создала новую компанию — «Эволюция Морских Цифровых Технологий» (ЭМЦТ). Об этом РБК рассказал один из участников рынка, знакомый с планами новой компании, и подтвердил директор по развитию ЭЦМТ Владимир Пономарев.

По данным СПАРК, ЭМЦТ была зарегистрирована 14 июня в Санкт-Петербурге.

Как «Транзас» стал и перестал быть финским

Wartsila долгое время поставляла судовые двигатели и иное оборудование для российских судов, в том числе ледокольного класса, а в 2018 году приобрела в России ИТ-компанию «Транзас Технологии» (впоследствии была переименована в «Вяртсиля Цифровые Технологии»). Сумма сделки составляла €210 млн. Финны при ее анонсировании называли «Транзас» мировым лидером на рынке морских навигационных решений и в сфере профессиональных услуг по обучению и моделированию судовождения, а также управлению движением судов. В Wartsila рассчитывали, что сделка позволит ускорить создание экосистемы «умных» решений для моря.

Однако после начала специальной военной операции на Украине Wartsila прекратила поставки, продажи и прием заказов в России. По итогам первого квартала компания списала около €200 млн в связи с прекращением операционной деятельности в России. Wartsila также предупредила о негативном эффекте этого решения на свои общие результаты, указав, что по итогам 2021 года на Россию приходилось около 5% продаж компании, в том числе €40 млн — на продажу сервисных услуг.

По данным СПАРК, выручка российской «Вяртсиля» в 2021 году составляла 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 125,96 млн руб. Общая выручка Wartsila в 2021 году составила около €4,8 млрд.

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По словам источника РБК, финская компания предлагала ключевым российским сотрудникам релоцироваться за границу, но они решили остаться и создать ЭМЦТ. Эта компания будет работать под торговой маркой Evolution Marine Digital. Совладельцами ЭМЦТ в СПАРК указаны принадлежащая Наталье Клименко компания «РБР-Фактор» (90%), Владимир Пономарев (5%) и Андрей Ситков (5%).

Владимир Пономарев был гендиректором «Транзаса» с 2013 года до момента покупки компании финским холдингом, Андрей Ситков — операционным директором ее международного бизнеса и и.о. гендиректора сразу после продажи. Наталья Клименко, как пояснил РБК Пономарев, «представляет интересы российских финансовых партнеров и инвесторов». Детали партнерства он не раскрыл, но подчеркнул, что «все учредители ЭМЦТ — российские физические и юридические лица».

Чем займется ЭМЦТ

Компания «Транзас» была основана в начале 1990-х годов. Ее первым флагманским продуктом стала морская навигационная система NaviMaster, которая объединяла электронные карты со спутниковой навигацией и специальным программным обеспечением. Эта система была установлена на космической станции «Мир». Также компания создавала электронные карты, навигационные тренажеры, системы управления судов, разрабатывала технологии безэкипажного судовождения. Помимо морского судоходства «Транзас» работала в сферах авиации, ж/д транспорта, нефтегазовой отрасли, городского хозяйства и обороны. Офисы и дистрибуторская сеть «Транзас» располагались в нескольких десятках стран, штаб-квартира — в Великобритании. Среди ее заказчиков были мировые машиностроительные холдинги — Boeing, Airbus, Maersk Line, Eurocopter, Hyundai Heavy Industries и др.

По словам Владимира Пономарева, обучающие тренажеры компании «Транзас» установлены в 230 центрах образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного образования водного транспорта, ее бортовые электронные картографические навигационные системы и электронные карты использует большинство российских судовладельцев, системы управления движением судов установлены в 22 основных портах. «Уход Wartsila из России в марте 2022 года фактически лишил пользователей квалифицированной экспертной поддержки и возможности развития программно-аппаратных решений под изменяющиеся требования и стандарты. В большинстве случаев, данная ситуация может быть критичной, по крайней мере, на горизонте 6-12 месяцев», — указал Пономарев.

По его словам, сотрудники ЭМЦТ «готовы взять на себя задачи экспертной и технической поддержки текущих пользователей Wartsila, а также в сжатые сроки разработать и вывести на рынок отечественные программно-аппаратные решения, которые смогут заместить продукты Wartsila». Он напомнил, что последние «фактически были созданы в Санкт-Петербурге», и сказал, что ЭМЦТ рассчитывает обеспечить их «бесшовное замещение».

На международном рынке новая компания планирует развиваться «прежде всего, в дружественных странах», уточнил Пономарев. На эти рынки она намерена выйти с «собственными, вновь разработанными программными продуктами». Пономарев напомнил, что программно-аппаратные решения «Транзаса» были внедрены более чем в 50 странах, в том числе в Китае, Индии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и др. По его словам, ЭМЦТ уже начала работать над первыми международными заказами.

Директор по развитию ЭМЦТ рассчитывает, что в течение 3-4 лет компания сможет достичь 40-50% оборота «Вяртсиля».

Какие перспективы у новой компании

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сказал РБК, что в агентстве знают о создании ЭМЦТ, но не стал комментировать, видели ли в ведомстве проблему в связи с уходом Wartsila с российского рынка и готовы ли работать с ЭМЦТ. Представитель «Морсвязьспутника» отметил, что они «получили от ЭМЦТ заявки на одобрение типа морских навигационных тренажеров» и что по ним «ведутся работы».

Глава пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Татьяна Ганьжина сообщила, что в корпорации не в курсе инициатив ЭМЦТ. Уход Wartsila с российского рынка в ОСК не считают проблемой, поскольку «есть отечественные предприятия и корпорации, которые полностью закроют это направление», добавила она.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что сейчас российские судоходные компании «очевидно, находятся в крайне непростой ситуации, так как поддержка всех зарубежных программ прекращена, а ситуация с отечественными — неоднозначна». «Учитывая объем поддержки, который есть для тех или иных ИТ-решений, учитывая, что они [ЭМЦТ] могут доделать те программные продукты, которые Wartsila объективно просто бросила — это идеальное решение. И кому как не им [ЭМЦТ] этим заниматься — они понимают, как это сделано, у них достаточно сильная команда», — полагает Бурмистров. По его мнению, у новой компании «есть все возможности, чтобы это сделать максимально бесшовно, с наименьшими издержками для всех». В то же Бурмистов считает, что на первом этапе усилия ЭМЦТ будут сосредоточены не на международных рынках, а на России. «То, что российские разработки не будут использоваться в зарубежных странах, это очевидно. С другой стороны, даже охватить наш рынок — это уже большая задача», — пояснил он свою точку зрения.