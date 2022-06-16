Власти Петербурга предложили использовать метавселенные в госуправлении

Власти Петербурга хотели бы внедрять технологии метавселенных для более эффективного взаимодействия с гражданами, учета состояния городского хозяйства и др. Но у российских разработчиков пока нет полноценного подобного продукта

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Технологии, которые используются в метавселенных, «очень интересны для государственных информационных систем», заявил в среду, 15 июня, на международной конференции по цифровому развитию в Санкт-Петербурге вице-губернатор города Станислав Казарин, передает корреспондент РБК. По его словам, власти города рассматривали возможности реализации с помощью таких технологий учетных систем. «Если вы уже побывали в виртуальной среде, вы прекрасно понимаете, насколько меняется система управления контентом, система взаимодействия, насколько быстрее и эффективнее можно решать различные вопросы», — отметил Казарин. По его словам, для районных администраций учет состояния фасадов, дворов в виртуальной среде может быть более эффективным, чем с использованием таблиц, как это происходит сейчас. Он также сообщил, что администрация Санкт-Петербурга намерена искать российских поставщиков платформ для создания метавселенных.

Под метавселенной понимается собрание виртуальных миров. Впервые это понятие упоминалось в 1992 году в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина», а осенью прошлого года метавселенные получили новую популярность после того, как о создании Metaverse — продукта, в основе которого будет лежать эта концепция, заявил Марк Цукерберг, владелец Meta (корпорация признана экстремистской организацией в России и запрещена, а принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы на территории страны). Предполагается, что Metaverse будет использовать технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности и позволит работающим на удаленке сотрудникам «присутствовать» в офисе в виде голограммы; проводить тренировку или другие занятия в любой выбранной виртуальной обстановке; людям, находящимся в разных странах, «играть» друг с другом в баскетбол и т.д. По прогнозу Цукерберга, на создание полноценного продукта уйдет около 10 лет.

Как пояснил в разговоре с РБК Станислав Казарин, под метавселенной он понимает платформу, где пользователь сможет создать свой аватар, который попадет в виртуальный мир и сможет совершать в нем юридически значимые действия. Вице-губернатор отметил, что для реализации этого нужно будет решить несколько вопросов: как российские пользователи смогут подтверждать свою личность, будет ли это как в web 2.0 через ЕСИА или каким-то другим способом; какой внешний вид должен будет иметь аватар, должен ли он соответствовать реальному облику пользователя или необязательно; насколько реалистично будет выглядеть виртуальный мир; какой способ коммуникаций — голосовой или текстовый — будет использоваться в нем; как будет подтверждаться юридическая значимость действий в нем — через смарт-контракт, блокчейн или др.

В качестве примера применения таких технологий Станислав Казарин привел возможность делать учетные платформы для реального мира, например, учитывать состояние фасадов: висит ли кондиционер, есть ли разрешение на это. «Мы хотели к ПМЭФу подготовить тестовый кейс, например, когда два аватара встречаются в МФЦ и решают какой-то вопрос. Понятно, что количество сотрудников в МФЦ ограничено числом окон. При этом нагрузка распределена неравномерно летом и зимой, в течение дня и т.д. Мы могли бы в режиме метавселенной привлекать в качестве операторов тех, кто готов работать два-три часа в день, например мам с маленькими детьми», — рассказал вице-губернатор. Такой сотрудник, по словам Казарина, не смог бы принять документы, но он мог бы провести консультацию, помочь заполнить какое-то заявление. Вице-губернатор также указал, что до сих пор не ясно, как в таком случае удостоверять личность человека и множество других вопросов.

При этом Казарин считает, что использование метавселенной для общения с государством будет «намного удобнее, чем современной системы видео-конференц-связи». «Мой личный опыт говорит, что коммуникация в виртуальном пространстве вызывает меньший дискомфорт, чем плоские экраны со множеством окошек, многие обращали внимание, что концентрация вашего внимания в режиме видео-конференц-связи снижается значительно быстрее, а в виртуальном пространстве уровень погружения и включенности намного выше», — рассказал Станислав Казарин.

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Вице-губернатор также отметил, что, если не заниматься позитивным наполнением метавселенных, их «наполнят пороки, то есть все будут туда ходить, чтобы делать то, что нельзя в реальном мире». «Естественно мы этого не хотим. Мы ищем ей какой-то полезное применение и для государства, и для людей, и для экономики», — указал он.

По словам Станислава Казарина, в администрации смотрели на несколько российских платформ, «которые находятся в зачаточном состоянии», но пока ни одна из них не подходит для тех задач, которые хотел бы решать город. Иностранные платформы власти Санкт-Петербурга готовы тестировать, но полноценно использовать — скорее всего, нет. При этом вице-губернатор пояснил, что пока речь не идет о каких-то бюджетных затратах, проект находится на уровне «идей и экспериментов».