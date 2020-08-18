Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 17 авг, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 17 авг, 12:45
Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 11:06 Зачем перестраивать бизнес после пандемии и как это сделать: пять шагов Pro, 11:03 Названа минимальная стоимость аренды московской квартиры в августе Недвижимость, 11:02 Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд Общество, 11:00 В Москве выявили 693 новых случая заражения COVID-19 Общество, 10:52 Мишустин одобрил предложение выдать дополнительные гектары фермерам Общество, 10:49 Федерацию хоккея на траве лишили аккредитации и дали ее права бейсбольной Спорт, 10:48 «Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома» Бизнес, 10:41 Поступайте правильно: как обеспечить ребёнку хорошее образование РБК и Сбербанк, 10:37 Дегтярев попросил Мишустина расширить льготы на тарифы в Хабаровском крае Политика, 10:34 Водителям разрешили чинить машины б/у запчастями. Но радоваться еще рано Авто, 10:33 За сутки в России умерли 132 человека с коронавирусом Общество, 10:32 ГИБДД запретила штрафовать водителей по несколько раз с одной камеры Авто, 10:32 В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19 Общество, 10:31
Технологии и медиа ,  
0 

Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

Прохоров вложился в Sensorium на этапе ее запуска в 2018 году, рассказали в компании
Фото: Alexander Koerner / Getty Images for IMG
Фото: Alexander Koerner / Getty Images for IMG

Стартап Sensorium Corporation, занимающийся технологиями виртуальной реальности (VR), с момента своего запуска в 2018 году привлек от инвесторов $100 млн, говорится в заявлении компании.

Sensorium была основана при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова, отмечает компания. Иван Никитин, руководитель отдела исследований и разработок в Sensorium, сообщил Business Insider, что миллиардер был соучредителем компании.

По словам Никитина, в числе инвесторов есть и сам Прохоров, он сделал взнос еще в 2018 году, на этапе запуска Sensorium. В сообщении компании имена других инвесторов не приводятся.

Sensorium зарегистрирована на Каймановых Островах, у нее есть офисы в Москве, Цюрихе, Лос-Анджелесе и Монреале. Ее партнером является компания Epic Games, разработчик видеоигры Fortnite, пишет Bloomberg.

В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.

Издание отмечает, что в будущем Sensorium может стать конкурентом Facebook, которая в 2014 году купила компанию — производителя шлемов виртуальной реальности Oculus.

Facebook купила производителя шлемов виртуальной реальности за $2 млрд
Экономика
Фото: Fotobank/Getty Images

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

В 2021 году Sensorium планирует открыть в Москва-Сити концертный комплекс Sensorium Hall на 8 тыс. человек стоимостью более $200 млн, рассказывал Forbes Владимир Кедринский, гендиректор компании «Фан Дженерейшн», реализующей проект. Площадка, по замыслу, сможет трансформироваться в концертный зал, ивент-холл или выставочное помещение.

Как отмечает издание, до 2019 года «Фан Дженерейшн» владела товарным знаком Sensorium. Сейчас он принадлежит Sensorium Corporation с Каймановых Островов. Кедринский, по данным ЕГРЮЛ, также является гендиректором ООО «Сенсориум корпорейшн Москва», зарегистрированной в 2019 году. На сайте HeadHunter отмечается, что она входит в группу компаний «Онэксим», которой владеет Прохоров.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Прохоров, виртуальная реальность, стартап, инвестиции
Материалы по теме
Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете
Общество
Стартап для обучения игроков привлек $11,5 млн инвестиций
Технологии и медиа
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter