Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

Прохоров вложился в Sensorium на этапе ее запуска в 2018 году, рассказали в компании

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Стартап Sensorium Corporation, занимающийся технологиями виртуальной реальности (VR), с момента своего запуска в 2018 году привлек от инвесторов $100 млн, говорится в заявлении компании.

Sensorium была основана при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова, отмечает компания. Иван Никитин, руководитель отдела исследований и разработок в Sensorium, сообщил Business Insider, что миллиардер был соучредителем компании.

По словам Никитина, в числе инвесторов есть и сам Прохоров, он сделал взнос еще в 2018 году, на этапе запуска Sensorium. В сообщении компании имена других инвесторов не приводятся.

Sensorium зарегистрирована на Каймановых Островах, у нее есть офисы в Москве, Цюрихе, Лос-Анджелесе и Монреале. Ее партнером является компания Epic Games, разработчик видеоигры Fortnite, пишет Bloomberg.

В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.