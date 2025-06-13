В России прошли масштабные испытания лазерных систем против беспилотников
Россия провела масштабные испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщается на сайте правительства.
«Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — сказано в сообщении.
Испытания прошли восемь комплексов — среди них и мобильные установки, и стационарные высокой мощности. Отрабатывалось их противодействие различным типам дронов — как малогабаритным, так и имитирующим сложные БПЛА — разведывательные и ударные.
Испытания подтвердили заявленные производителями характеристики, отметили в правительстве. Результаты используют для доработки устройств. Кроме того, такая проверка позволяет перейти к серийному производству подобных систем. В испытаниях принял участие первый вице-премьер Денис Мантуров.
Накануне, 12 июня, президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, на котором обсуждалось развитие БПЛА и ПВО.
Глава государства отметил, что в России создается отдельный род войск беспилотных систем, Москва в этой отрасли не отстает от Киева. В зоне военной операции, указал президент, на счету операторов дронов — до 50% уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. БПЛА используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.
Актуальной остается и борьба с беспилотниками, подчеркнул Путин. Она потребовала «новых подходов и нестандартных решений», нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, отметил глава государства.
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