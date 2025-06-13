В России прошли масштабные испытания лазерных систем против беспилотников

Испытания проходили восемь комплексов — от мобильных до стационарных, способных нейтрализовать как небольшие дроны, так и разведывательные и ударные БПЛА. Накануне Путин отмечал актуальность развития средств борьбы с дронами

Денис Мантуров (в центре) принял участие в масштабных испытаниях перспективных лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (Фото: Правительство России)

Россия провела масштабные испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщается на сайте правительства.

«Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — сказано в сообщении.

Испытания прошли восемь комплексов — среди них и мобильные установки, и стационарные высокой мощности. Отрабатывалось их противодействие различным типам дронов — как малогабаритным, так и имитирующим сложные БПЛА — разведывательные и ударные.

Испытания подтвердили заявленные производителями характеристики, отметили в правительстве. Результаты используют для доработки устройств. Кроме того, такая проверка позволяет перейти к серийному производству подобных систем. В испытаниях принял участие первый вице-премьер Денис Мантуров.

Накануне, 12 июня, президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, на котором обсуждалось развитие БПЛА и ПВО.

Глава государства отметил, что в России создается отдельный род войск беспилотных систем, Москва в этой отрасли не отстает от Киева. В зоне военной операции, указал президент, на счету операторов дронов — до 50% уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. БПЛА используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

Актуальной остается и борьба с беспилотниками, подчеркнул Путин. Она потребовала «новых подходов и нестандартных решений», нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, отметил глава государства.