Путин потребовал не ставить новые системы вооружений «в чистом поле»

Путин: надо заранее готовить базы под новые вооружения, а не ставить их в поле

Россия должна заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не приходилось размещать «в чистом поле», заявил Путин. Осенью он сказал, что страна приближается к принятию на вооружение новейших разработок

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Под новые системы вооружений необходимо заранее готовить базы и аэродромы, чтобы их не приходилось устанавливать «в чистом поле». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — сказал он.

Руководители, как отметил Путин, просят перенести эти расходы на другие, «более важные, казалось бы, статьи».

«Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся. И требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», — заявил он.

По словам президента, задача властей — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных.

«Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов. И, конечно, важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий», — сказал глава государства.

Путин отметил, что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет, и это отражает процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире.

Сроком исполнения новой госпрограммы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, добавил Путин. В ней акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения, основное внимание следует уделить ядерной триаде, подчеркнул он. Очередная госпрограмма вооружений будет «основным ориентиром развития систем вооружений для всей военной организации страны».

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, сообщил глава государства.

В ноябре 2024 года Путин сообщил, что разработка и испытания новейшего оружия России подходит к концу и скоро оно будет на вооружении. В частности, страна ведет испытания системы «Орешник».

О первом применении баллистической ракеты «Орешник» для удара по объекту в городе Днепре Путин сообщил в ноябре. Поводом он назвал удары ВСУ 19 и 21 ноября по российским территориям ракетами ATACMS и Storm Shadow, переданными западными странами. Ракета была без ядерного заряда.

Россия договорилась о размещении «Орешника» в Белоруссии.