Microsoft открыла для россиян доступ к обновлениям Windows и Office

Российские пользователи Windows в 2022-м столкнулись с проблемами при загрузке обновлений, для чего приходилось обращаться к VPN-сервисам. Эксперты отмечают, что к этому дню корпорация сняла региональные ограничения

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Российским пользователям вновь доступны обновления Windows и Office без использования VPN, прежде такие продукты нельзя было официально скачать и установить на компьютеры с российскими IP-адресами. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Руссофт».

Корреспондент РБК убедился, что последнее большое обновление Windows 11 (23H2) без ограничений загружается на компьютер. Для этого достаточно через кнопку «Пуск» зайти в настройки и найти «Центр обновления Windows», после чего нажать кнопку установки. Либо доступен вариант со скачиванием из центра загрузок на официальном сайте.

«Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — рассказал президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

Более того, российские IТ-компании сохранили доступ к программному обеспечению Microsoft, хотя корпорация обещала ограничить его еще два месяца назад — после 20 марта, рассказали газете несколько источников в отрасли. Как пояснил собеседник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов, Microsoft не мешает закупке и активации новых лицензий, приобретенных по параллельному импорту.

«Microsoft исследует вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения», — сказал вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

«Другой важный фактор, почему не происходит полной блокировки продуктов Microsoft и других западных IT-компаний в России, — это репутационные потери в мире, особенно в Китае, которые могут выражаться триллионами долларов, а в процентом выражении это примерно 70—80% прибыли», — полагает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. По его мнению, на долю российскиого рынка из этого объема потерь будет приходиться приблизительно 40–45%.

О проблемах с загрузкой обновлений пользователи Windows начали сообщать полтора года назад, осенью 2022 года. Кроме того, компьютеры было невозможно обновить с Windows 10 до Windows 11.

При попытке запустить обновление через Центр обновления Windows система рекомендовала пользователям перейти на официальную страницу Microsoft. На ней при запросе на загрузку программы-установщика всплывало пустое окно браузера, а сам процесс скачивания не запускался. Стало невозможным установить обновление 22H2 для Windows 11, выпущенное 21 сентября 2022 года. Основные изменения в этой версии затрагивали интерфейс и его функционал, в том числе меню «Пуск» и панель задач.

Однако уже к концу того же года обновления Windows стали снова доступны. Эксперты тогда отметили, что использование операционной системы частными лицами не подпадает под санкции. «Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — указывал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.