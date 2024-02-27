Маск попросил главу Microsoft настроить ему ноутбук с Windows

Сатья Наделла (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Американский бизнесмен Илон Маск написал письмо главе Microsoft Сатье Наделле, в котором попросил его о помощи с настройками ноутбука на операционной системе Windows.

25 февраля Маск рассказал в соцсети X, что купил новый ноутбук, но не может начать им пользоваться без создания учетной записи Microsoft.

«Это означает предоставление доступа их искусственного интеллекта (AI, artificial intelligence. — РБК) к моему компьютеру! Это неправильно», — заявил бизнесмен, отметив, что раньше была возможность пропустить создание учетной записи.

Один из пользователей предложил Маску способ войти в систему без учетной записи, но у того не получилось. Тогда другой пользователь порекомендовал обратиться к Сатье Наделле за техническую поддержкой.

«Я только что отправил ему сообщение», — рассказал Маск 26 февраля.

Под постом Наделлы о сотрудничестве Microsoft с французской компанией искусственного интеллекта Mistral AI бизнесмен написал: «Сатья, я не хочу показаться врединой, но, пожалуйста, позвольте людям, настраивающим новый компьютер с Windows, не создавать учетную запись Microsoft».

По его словам, эта опция исчезает, если компьютер подключен к Wi-Fi. Кроме того, Маск пожаловался, что при регистрации учетной записи нельзя использовать рабочий адрес электронной почты. «А у меня *есть* только рабочие адреса электронной почты!» — заключил он.