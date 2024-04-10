 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россия закрыла въезд представителям Cisco и Micro Focus

МИД: Россия закрыла въезд представителям IT-компаний Cisco и Micro Focus
Сюжет
Война санкций
Санкции против пяти действующих и бывших сотрудников Micro Focus ввели потому, что компания предоставляет программное обеспечение Украине. Также въезд запретили представителям Cisco, Improbable, NEC Software Solutions и др.
Фото: Jordi Boixareu / Zuma / Global Look Press
Фото: Jordi Boixareu / Zuma / Global Look Press

Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и IT-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа.

«Среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре», — сказано в сообщении.

Из числа представителей Micro Focus (речь о компаниях Micro Focus Group Limited и Micro Focus Limited) въезд запретили директору по продажам Стюарту Макгилу, экс-финансовому директору Кристоферу Маскеру, бывшему топ-мендежеру Руперту Грину, бывшему главному финансовому директору Мэтью Эшли, члену правления компании Марку Уилкинсону.

Также под санкции попали представители компании Cisco: директор по консалтинговым услугам Крис Ривз и директор по государственным и корпоративным вопросам Мэтью Хулихан.

Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды и налоговых ям»
Политика
Владимир Зеленский

Помимо них, под санкциями оказались представители ассоциации TechUK, компаний Helsing, Improbable, NEC Software Solutions, Skyral Defence, Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы Fieldfisher.

МИД отметил, что под санкциями также оказались «лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания МИД санкции запрет на въезд Cisco
Материалы по теме
В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР
Политика
В России запретили въезд «наиболее враждебным» чиновникам из Прибалтики
Политика
Латвия продлила ограничения на въезд россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 16:40
Зеленский заявил об «огромной боли» после ударов по энергообъектам Политика, 17:36
Собянин сменил главу департамента образования Москвы Политика, 17:33
Швейцария пригласила Россию на мирную конференцию по Украине Политика, 17:29
ЕС анонсировал выделение еще €1,5 млрд Украине из пакета на €50 млрд Политика, 17:28
«Вести Луганск» сообщили о попытке добить дроном сотрудников ВГТРК Политика, 17:26
Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды с доходностью более 11% Инвестиции, 17:26
Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по делу о взятке Политика, 17:24
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Медведев впервые в карьере обыграл француза на грунте на турнирах ATP Спорт, 17:17
МИД Швейцарии заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без России Политика, 17:10
Что нельзя делать компании, которая запускает налоговый мониторинг ФНС Pro, 17:08
В марте на Россию пришлось до 24% трафика на крупнейших криптобиржах Крипто, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:55
Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине в июне Политика, 16:51
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:51