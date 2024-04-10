Россия закрыла въезд представителям Cisco и Micro Focus

Санкции против пяти действующих и бывших сотрудников Micro Focus ввели потому, что компания предоставляет программное обеспечение Украине. Также въезд запретили представителям Cisco, Improbable, NEC Software Solutions и др.

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Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и IT-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа.

«Среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре», — сказано в сообщении.

Из числа представителей Micro Focus (речь о компаниях Micro Focus Group Limited и Micro Focus Limited) въезд запретили директору по продажам Стюарту Макгилу, экс-финансовому директору Кристоферу Маскеру, бывшему топ-мендежеру Руперту Грину, бывшему главному финансовому директору Мэтью Эшли, члену правления компании Марку Уилкинсону.

Также под санкции попали представители компании Cisco: директор по консалтинговым услугам Крис Ривз и директор по государственным и корпоративным вопросам Мэтью Хулихан.

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Помимо них, под санкциями оказались представители ассоциации TechUK, компаний Helsing, Improbable, NEC Software Solutions, Skyral Defence, Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы Fieldfisher.

МИД отметил, что под санкциями также оказались «лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».