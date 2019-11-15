В NASA назвали стоимость полетов к МКС на российских «Союзах»

За последние два десятилетия на Международной космической станции (МКС) побывали 239 астронавтов NASA, для 70 из них покупали места на российских космических кораблях «Союз», следует из доклада NASA.

Покупка 70 мест на «Союзах» обошлась NASA в $3,9 млрд. В документе отмечено, что после закрытия программы шаттлов в 2011 году астронавты из США отправлялись в космос только на российских кораблях.

Над новым американским космическим кораблем работают Boeing и SpaceX, ожидается, что до 2024 года они смогут доставить на МКС по меньшей мере 48 астронавтов.

Однако, если Boeing и SpaceX не будут готовы к отправке астронавтов на МКС к апрелю 2020 года, NASA придется сократить число своих астронавтов на станции до одного, говорится в документе.