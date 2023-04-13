Российские сервисы инвестируют в продвижение знакомств в США и Турции

Российские приложения для знакомств готовы инвестировать в развитие за рубежом, в том числе открывать там офисы. Ориентироваться они планируют на российских экспатов, у которых не возникает проблем с оплатой таких сервисов

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В 2023 году сервис знакомств «Мамба» планирует инвестировать около $6,5 млн в развитие на рынках зарубежных стран, рассказал РБК гендиректор компании Андрей Бронецкий. Речь идет об инвестициях в маркетинг, уточнили в «Мамба»: при положительном сценарии размер инвестиций может быть увеличен и до $10 млн.

Наиболее привлекательные для развития сервиса рынки, по словам Бронецкого, — США, Турции, Германии, Израиля и Казахстана.

«Эти страны выбраны для масштабирования, так как в них уже есть аудитория, которая активно пользуется сервисом. У этой аудитории хорошие показатели активности и оплаты. Основная задача по этим странам в ближайшее время — нарастить объем аудитории, соблюдая баланс между женскими и мужскими регистрациями, и увеличить MAU (месячную активную аудиторию) на 30%», — рассказал Бронецкий.

В Израиле и Германии точкой роста станут российские экспаты, которых сейчас там более 6 млн человек, добавил он. Они активно общаются как между собой, так и с локальными пользователями. В Израиле к концу 2019 года «Мамба» вышла на второе место по скачиваниям и на пятое место по доходам, обогнав мировой гигант Tinder. После нескольких волн COVID-19 и общей стагнации экономики позиции немного просели, однако к концу 2023 года сервис планирует снова войти в топ-5. В Германии онлайн-знакомства — неотъемлемая часть жизни населения, объяснил Бронецкий. Активность и длительность сессий на «Мамбе» там гораздо выше, чем в других европейских странах. Сегодня в Германии зарегистрировано около 1,5 млн анкет, и это второй по доходам рынок для «Мамбы». В этом году планируется нарастить аудиторию в Германии на 30%.

В Турции российский дейтинг «исторически популярен» среди местных мужчин, которые предпочитают знакомиться с россиянками, украинками или с девушками из Казахстана, которые «имеют схожий менталитет», указал Бронецкий. На данный момент в Турции зарегистрировано порядка 2 млн активных анкет, и сразу после объявления мобилизации регистрации, платежи и переписки стали расти.

«Если говорить про рынок в США, то, разумеется, не идет и речи о том, чтобы тягаться с такими гигантами индустрии, как Match.com, OKcupid, Tinder и Bumble, тем более на их «домашнем поле». Но мы собираемся укрепить свои позиции среди русскоговорящего населения США, которого, по последним оценкам, около 5 млн», — подчеркнул Бронецкий.

Сервис знакомств «Теамо» в 2023 году фокусируется в первую очередь на привлечении пользователей из Армении, Грузии, Казахстана и Монголии, рассказала директор по развитию продукта компании Анна Гришачева. «У нас и сейчас есть пользователи из этих стран — порядка 15% от нашей активной базы подписчиков. Но по-настоящему до этого года мы не занимались привлечением трафика оттуда. В 2023 году мы планируем инвестировать до $700 тыс. на развитие этих регионов, если увидим хорошие результаты от рекламных кампаний. Также мы не исключаем возможности открыть региональное представительство в одной из этих стран», — сказала Гришачева. По ее словам, цель на этот год заключается в том, чтобы увеличить количество активных пользователей из этих стран более чем на 50%.

Представитель сервиса знакомств LovePlanet.ru заявил, что компания продолжает успешно развиваться на международных рынках с помощью видеознакомств и органических стратегий роста, при том что основной рынок сайта — Россия и страны СНГ: «Однако аудитория мобильных приложений LovePlanet на IOS и Android значительно шире. Более 70% пользователей приходят из Индии, Турции и Южной Америки, что составляет сотни тысяч новых пользователей в месяц».

По его словам, с учетом высокой конкуренции на рынке США LovePlanet.ru не стремится выходить на него с обычным сервисом знакомств: компания тестирует на американском рынке отдельные приложения, связанные с видеознакомствами. В течение последних двух лет сервис активно развивался на рынке Китая, однако из-за существенного ужесточения правил работы для приложений и социальных сетей деятельность на китайском рынке стала затруднительной.

Где знакомятся По данным Mediascope, в марте 2023 года по месячному охвату российских пользователей старше 12 лет десктопной и мобильной версий среди сервисов знакомств в топ-5 входили «ДругВокруг» (2,2 млн), «Мамба» (2 млн), «Фотострана» (1,3 млн), Tabor.ru (1,2 млн), Tinder (1 млн).

Зачем сервисы выходят на другие рынки

«Мамба» ожидает более быстрой окупаемости инвестиций из-за отсутствия проблем у иностранной аудитории с мобильными платежами, которые сейчас испытывает часть российской аудитории.

«Помимо того что аудитория в этих странах является более платежеспособной, чем на рынках стран бывшего СНГ, но и культура оплаты за сервисы там выше, поскольку в США, Германии, Турции и Израиле люди активно используют сервисы по подписке (Netflix, Spotify и прочие). Соответственно, такая аудитория готова платить и за сервисы знакомств», — уверен Бронецкий.

Что касается самих способов оплаты, то на «Мамбе» для пользователей из других стран доступна возможность купить услуги как в разовом варианте, так и по подписке с возможностью привычными для них способами оплаты: Apple Pay, Google Play, банковскими картами, PayPal, со счета мобильного телефона, а также локальными платежными системами, уточнил он.

По его словам, в связи с текущей ситуацией (проблемы с закупкой рекламы, софта) «Мамбе» пришлось перенести часть деятельности в другие юрисдикции, в частности в Армению и одну из стран ЕС, заявил Бронецкий. В случае с локальными маркетинговыми кампаниями будет налажено сотрудничество с местными рекламными агентствами, но планов набирать сотрудников в штат в странах масштабирования пока нет, пояснил он.

«Теамо», в свою очередь, планирует сделать упор на концепции осознанных знакомств и серьезных отношений в иностранных государствах. «Наш сервис — про то, чтобы дать возможность пользователям узнать друг друга лучше, максимально раскрывая личность через детально и тщательно составленные анкеты, помогая уйти от бесконечных свайпов. Это нас выгодно отличает от остальных и дает нам хорошую возможность занять свою нишу в том числе и в новых регионах», — отметила Анна Гришачева.

После того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, сервисы знакомств зафиксировали рост активности пользователей в странах, наиболее популярных для релокации россиян. В частности, у «Мамбы» в Армении число регистраций выросло на 135% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 32%, в Белоруссии — на 19%. Также в этих странах выросли просмотры российских анкет: в Армении — на 27%, в Турции и Грузии — на 12%, в Казахстане — на 16%, в Белоруссии — на 8,5%. Причем в Армении на 165% выросли платежи пользователей, и это были исключительно «мужские» платежи.

После начала спецоперации в 2022 году в России было несколько волн релокации. Самым обсуждаемым стал отъезд айтишников. По оценке РАЭК в середине марта, с конца февраля Россию покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. В апреле, в рамках второй волны эмиграции, могли уехать 70–100 тыс. IT-специалистов. После объявления частичной мобилизации количество уехавших IT-специалистов может в два-три раза превысить показатели весны этого года, прогнозировали в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Среди наиболее популярных направлений для релокации у россиян были Армения, Грузия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, страны Юго-Восточной Азии и Прибалтика.