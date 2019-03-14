Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки

С середины апреля 2018 года мессенджер заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, который отказался передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор ведет блокировку IP-адресов, используемых Telegram.

Несмотря на это мессенджер остается доступным на территории России с мобильных устройств и с компьютеров. В некоторых случаях для доступа к Telegram не требуется технология VPN. В то же время из-за блокировок IP-адресов на проблемы пожаловались несколько сотен компаний.

