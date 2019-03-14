Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки

К Telegram за последние 24 часа присоединились 3 млн новых пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.
Команда мессенджера готова предоставить «настоящую конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», добавил он. Отмечается, что в среднем ежедневный прирост новых пользователей составляет 500 тыс.
Накануне в работе Facebook и Instagram произошел сбой.
Как ранее сообщила исследовательская компания Mediascope, в октябре 2017 года ежедневная российская аудитория Telegram в возрасте 12–64 лет в городах от 100 тыс. человек составляла 2,2 млн человек. К октябрю 2018 года этот показатель вырос более чем в 1,5 раза, до почти 3,4 млн. Ежемесячная аудитория за тот же период, по данным компании, выросла на 27%, с 7,2 млн до 9,3 млн человек.