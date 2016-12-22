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Аудитория заблокированного Telegram приблизилась к рекордным показателям
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Аудитория заблокированного Telegram приблизилась к рекордным показателям
Технологии и медиа, 18:13
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Аудитория заблокированного Telegram приблизилась к рекордным показателям
Несмотря на блокировку, российская аудитория мобильного приложения Telegram после сезонного летнего спада вновь растет. Она уже приблизилась к рекордным апрельским показателям, когда к мессенджеру было приковано всеобщее внимание
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В октябре 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram составила почти 3,4 млн человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (100+). Такие данные предоставила РБК исследовательская компания Mediascope. Ежемесячная российская аудитория мобильного приложения Telegram в октябре 2018 года приблизилась к 9,3 млн человек.

Свои измерения аудитории на мобильных устройствах во всех крупных городах Mediascope проводит с осени 2017 года, и этот октябрь — первый месяц, когда данные по аудитории можно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

За год ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в городах 100+ выросла более чем в полтора раза. В октябре 2017 года это были лишь 2,2 млн человек. Ежемесячная аудитория увеличилась менее значительно — всего на 27% (годом ранее это были 7,2 млн человек). Таким образом, за прошедший год россияне гораздо чаще стали пользоваться мобильным приложением мессенджера в ежедневном режиме.

При этом с середины апреля этого года мессенджер Telegram в России заблокирован. Весной Таганский районный суд Москвы признал, что британская Telegram Messenger LLP, управляющая созданным Павлом Дуровым сервисом, нарушила российское законодательство — компания не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали его блокировать.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял в мае этого года, что из-за блокировки «деградация Telegram» на различных устройствах составляет 10–15%. Данные же Mediascope свидетельствовали, что в апреле 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram резко — сразу на 31% — выросла по сравнению с предыдущим месяцем и достигла рекордного значения за всю историю измерений на мобильных устройствах.

Александр Жаров в комментарии РБК объяснял это «эффектом Стрейзанд»: попытка скрыть информацию приводит к ее еще большему распространению.

В мае, когда сервис был заблокирован, аудитория снизились незначительно: ежедневная — на 1% по сравнению с рекордным апрелем, ежемесячная — на 6%.

Летом аудитория мобильного приложения Telegram снизилась уже более заметно. Но такую же отрицательную динамику в России показывали и все остальные мессенджеры — WhatsApp, Viber, Skype и др. 

Осенью аудитория приложений всех мессенджеров вновь вернулась к росту, свидетельствуют измерения Mediascope. По итогам октября ежедневная аудитория Telegram в городах 100+ лишь на 331 тыс. человек (или на 9%) была меньше, чем в рекордном апреле. В ежемесячной аудитории этот разрыв составляет 2,2 млн человек, или 19%.

Создатель Telegram Павел Дуров не ответил на запрос РБК. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался от комментариев. Ранее в ведомстве, отвечая на запрос РБК, указывали на то, что суд не возложил на Роскомнадзор обязанность анализировать аудиторию мессенджера — только ограничить доступ.

То, что сервису Telegram, несмотря на блокировку, удается сохранять свою аудиторию в России, обусловлено рядом факторов, главные из которых — удобство этого мессенджера и наличие Telegram-каналов, которые сейчас востребованы у читателей, считает директор по стратегическим проектам Института развития интернета Ирина Левова. «Очевидно также, что блокировка Telegram как инструмент борьбы не очень эффективна», — добавила Левова.

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С ней соглашается и главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, оттока аудитории Telegram нет еще и потому, что мессенджер в большинстве случаев работает даже без средств обхода (к примеру, VPN-сервисов). «Росту же аудитории поспособствовал бесплатный PR из-за блокировки», — констатирует Казарян.

Как в России измеряют аудиторию на мобильных устройствах

У исследовательской компании Mediascope есть собственная мобильная панель: в российских городах с населением от 100 тыс. человек отобраны, по данным на июнь 2018 года, почти 5,8 тыс. человек в возрасте 12–64 лет. Это типичные жители крупных городов в выбранной возрастной группе. Специальный софт компании RealityMine отслеживает все действия респондентов на мобильных устройствах на базе Android и iOS.

Приведенные данные Mediascope отражают лишь количество человек, которые заходили в мобильные приложения Telegram и других мессенджеров. Что делает пользователь внутри приложения и насколько он удовлетворен сессией, измеритель не фиксирует.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина.
Теги: Telegram , Александр Жаров , Роскомнадзор
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