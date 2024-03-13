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Технологии и медиа ,  
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Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о запрете TikTok
Палата представителей приняла законопроект, который грозит блокировкой TikTok на территории США. Теперь его должны одобрить сенат и подписать президент, но власти опасаются, что эта мера вызовет недовольство 170 млн пользователей
Демонстрация против запрета TikTok у здания Капитолия в Вашингтоне
Демонстрация против запрета TikTok у здания Капитолия в Вашингтоне (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Палата представителей (нижняя палата) конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект, который может запретить китайское мобильное приложение TikTok на всей территории страны, сообщил CNN.

Документ поддержали 352 конгрессмена, против выступили 65 (50 демократов и 15 республиканцев).

Авторами законопроекта выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Теперь документ направят в сенат (верхняя палата) конгресса. Если его одобрят, то отправят на подпись президенту США Джо Байдену. По информации CNN, он поддерживает законопроект.

Законодатели, которые продвигают законопроект, считают, что TikTok, которая принадлежит китайской ByteDance, представляет угрозу национальной безопасности США, поскольку власти КНР могут вынудить компанию передать им данные американских пользователей.

Согласно законопроекту, ByteDance должна в течение примерно пяти месяцев продать TikTok. Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение из App Store и Google Play соответственно.

TikTok, по информации CNN, назвала законопроект посягательством на конституционное право своих пользователей на свободу выражения мнений. Соцсеть призвала пользователей звонить чиновникам в Вашингтоне и выступать против законопроекта. В нескольких офисах при конгрессе заявили, что их завалили звонками.

По данным TikTok, у соцсети в США более 170 млн пользователей, в первую очередь среди молодежи. Аудитория TikTok в мире составляет более 1,21 млрд активных пользователей в месяц.

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Фото:Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент и кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп, который когда-то был сторонником запрета платформы, высказался против блокировки. Во время президентского срока он запретил скачивать TikTok и китайский мессенджер WeChat, но Байден после вступления в должность отменил соответствующие указы.

CNN упоминает, что демократы сталкиваются также с давлением со стороны молодых «прогрессистов» (левое крыло Демократической партии, они находятся на политических позициях, близких к социал-демократии), для которых TikTok остается предпочтительной платформой среди социальных сетей.

В тот же день представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что запрет TikTok для американцев выйдет боком самим США.

Запрет на скачивание TikTok действует с начала года на территории штата Монтана. В декабре прошлого года сенат США проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего чиновникам использовать соцсеть на казенных устройствах.

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Георгий Смирнов
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