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Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новых процессорах

Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новых процессорах M2 Pro и M2 Max
Новые ноутбуки под управлением систем на чипах M2 Pro и M2 Max производительнее самых быстрых MacBook Pro на Intel, утверждает компания. Модели выпущены с 14- и 16-дюймовыми экранами
Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple представила обновленные модели ноутбука MacBook Pro, оснащенные процессорами M2 Pro и M2 Max, говорится в сообщении компании.

«Apple анонсировала M2 Pro и M2 Max — две системы на кристалле следующего поколения, которые поднимают энергоэффективную производительность Apple silicon (серия систем на кристалле, используемых в компьютерах и других устройствах Apple. — РБК) на новый уровень», — сообщил производитель.

Новый чип M2 Pro имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник M1 Pro. У M2 Pro и M2 Max более продвинутый нейронный движок из 16 ядер, который до 40% быстрее предыдущего поколения.

Новые MacBook Pro представлены в двух вариантах — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов, объема аккумулятора хватит для беспрерывной работы продолжительностью до 22 часов. Новым поколением чипов они оснащаются впервые.

MacBook Pro с M2 Pro предназначен для профессиональной работы: в сообщении говорится, что приложения вроде Adobe Photoshop выполняют тяжелые рабочие процессы «быстрее, чем когда-либо», а компиляция в XCode в 2,5 раза быстрее, чем на самом быстром ноутбуке MacBook Pro на базе процессора Intel.

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Стоимость новых ноутбуков начинается от $1999 за 14-дюймовую модель и от $2499 за 16-дюймовую с минимальной комплектацией. Они уже доступны для заказа в США и еще 26 странах, поставки ожидаются с 24 января.

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