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Google обвинил Microsoft в корпоративной беспринципности

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Google раскритиковал Microsoft и обвинил компанию в корпоративном оппортунизме из-за поддержки инициативы ввести для онлайн-платформ плату за использования новостного контента СМИ.

Речь идет о дискуссии, которая развернулась среди IT-компаний после принятия в Австралии кодекса игроков медиарынка, обязывающего социальные сети и поисковые системы платить изданиям за использование их авторского контента. Пока что закон касается только Google и Facebook.

В начале февраля президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания поддерживает инициативу австралийских властей, вставших на защиту СМИ. «Медиарынок и журналистика в настоящее время сталкиваются со множеством проблем цифровой эпохи, включая изменение бизнес-моделей и меняющиеся предпочтения потребителей», — писал Смит.

Он также предложил американским властям принять похожие правила, чтобы обязать цифровых гигантов платить СМИ.

В ответ на это старший вице-президент Google Кент Уокер заявил, что подобные предложения Microsoft являются ничем иным как попытками отстоять собственные интересы в конкурентной борьбе. «Эта важная дискуссия должна касаться существа проблемы, а не сводиться на нет явным корпоративным оппортунизмом», — писал Уокер.

По его словам, обе компании активно конкурируют в разных сферах — от облачных сервисов до электронной почты и видеосвязи. «К сожалению, по мере того, как конкуренция в этих областях усиливается, Microsoft возвращаются к знакомой схеме нападения на соперников и лоббирования правил, которые отвечают их собственным интересам», — заявил вице-президент Google.

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Автор
Михаил Котляр
Google Microsoft конкуренция СМИ
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