Минкультуры внесло в правительство новый вариант антипиратского закона

Минкультуры внесло в правительство новый вариант поправок в антипиратское законодательство. Попросить провайдера без суда заблокировать пиратский сайт правообладатели теперь смогут напрямую

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минкультуры в феврале внесло в правительство проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленных на борьбу с пиратским контентом в интернете. Об этом в среду, 13 марта, рассказал министр культуры Владимир Мединский, передает корреспондент РБК. По словам главы Минкультуры, рынок нелегального контента по-прежнему приносит огромные убытки киноотрасли: совокупный ущерб составляет, по разным оценкам, от 40 млрд до 70 млрд руб. в год.

Внесенный в правительство вариант — доработанная версия инициативы, представленной Минкультуры в феврале 2018-го.

РБК удалось ознакомиться с новой версией законопроекта. Как и год назад, министерство предлагает в досудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, разместившим пиратский контент, а также ​обязать владельцев сайтов размещать на принадлежащих им ресурсах информацию о названии компании-владельца или ФИО (если у сайта владелец — физлицо) и контактные данные для связи (адрес, электронная почта). При этом впервые предлагается законодательно закрепить за правообладателями возможность обращаться с требованием об удалении нелегального контента ​во внесудебном порядке ​напрямую к провайдеру хостинга (сейчас правообладатель может направить заявление только владельцу сайта). Для правообладателей это означает возможность оперативно, без участия суда обеспечить защиту своих прав в случае игнорирования со стороны владельцев сайтов требований об удалении контента.

Новая версия законопроекта согласована с Минкомсвязью, Роскомнадзором, Минэкономразвития, уточнили РБК в пресс-службе Минкультуры. Проводились совещания в целях урегулирования разногласий по законопроекту. Поправки готовились на основе проблем и предложений, высказанных представителями отрасли, в частности Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Замечания Минэкономразвития в рамках заключения об оценке регулирующего воздействия в большей степени учтены. ​

Существующее в России антипиратское законодательство предусматривает блокировку пиратских ресурсов только по решению суда. С инициативой о досудебной блокировке сайтов, разместивших нелегальный контент, Минкультуры выступает с 2017 года. Тогда ведомство предлагало включить эту поправку в законопроект о блокировке «зеркал», а блокировать до суда предлагалось только пиратские ресурсы с российскими фильмами. Минкультуры является сторонником жесткого подхода и выступает в борьбе с интернет-пиратством, заявлял Мединский. Против принятия поправок тогда выступили Кремль, Госдума и Минкомсвязи. Основная критика в адрес инициативы Минкультуры тогда сводилась к тому, что неправильно разделять контент на российский и зарубежный и ограничивать доступ только к сайтам, которые размещают российские ленты. В Минкомсвязи тогда концептуально поддержали предложения, но отметили, что необходима разработка отдельного законопроекта.