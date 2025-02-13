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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

В России впервые за шесть лет пересмотрели ставки отчислений за музыку

РАО изменило порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. Эксперты считают, что это приведет к росту отчислений для авторов, но опасаются дополнительной нагрузки на предпринимателей
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российское авторское общество (РАО) впервые с марта 2019 года обновило ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах. На публикацию нового порядка отчислений, который датируется декабрем 2024 года, обратил внимание РБК, перерасчет ставок подтвердили в самом РАО.

Российские рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны ежемесячно платить отчисления за использование фоновой музыки в так называемые организации коллективного управления правами (ОКУПы). Размер отчислений зависит от ряда факторов: регион деятельности, тип заведения, его площадь и т.д.

Одним из таких ОКУПов выступает РАО, работающее в интересах композиторов и авторов текстов. Вторая крупная организация, которая собирает отчисления для музыкантов и исполнителей, — Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она также пересмотрела порядок отчислений.

Как изменятся отчисления

РБК с помощью онлайн-калькулятора компании — организатора музыкального вещания для бизнеса «Кубик Медиа» (занимается отчислениями в РАО в рамках официального договора с обществом, сотрудничает с 45 тыс. ретейл-точек, включая Х5 Group, «Стокманн» и «Кофеманию») подсчитал, как изменятся ежемесячные отчисления по новым ставкам РАО и ВОИС. Подсчеты проведены для бизнеса в городах-миллионниках (например, Москва, Петербург, Екатеринбург). В «Кубик Медиа» подтвердили корректность расчетов.

  • Кофейня площадью 100 кв. м: рост на 18% — с 6,8 тыс. до 8 тыс. руб.
  • Ресторан площадью 100 кв. м: рост на 8% — с 7,4 тыс. до 8 тыс. руб.
  • Торговый центр площадью 5 тыс. кв. м: рост на 12% — с 22,7 тыс. до 25,5 тыс. руб. (раньше 22,7 тыс. руб.)
  • Фитнес-клуб площадью 250 кв. м: без изменения, 9 тыс. руб.

Что еще изменилось в новом положении

Руководитель юридической службы «Кубик Медиа» Александра Штенгауэр выделяет еще ряд важных изменений в новом порядке отчислений. Так, по словам представителя компании, упрощены категории объектов, с которых ведутся отчисления: теперь расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения.

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Фото:David Silverman / Getty Images

Торговые объекты четко разделены, отдельно выделены киоски, павильоны и магазины, продолжает Штенгауэр. Кроме того, в положение добавлены новые категории: фудкорты, пункты выдачи заказов маркетплейсов и бизнес-центры. «Раньше их не было в документе, что вызывало сложности в расчетах, — отмечает представитель «Кубик Медиа». — При этом, например, число пунктов выдачи заказов гигантов рынка выросло на 54% в год».

Сколько выплачивает РАО авторам музыки

По итогам 2023 года РАО собрало больше 2,8 млрд руб. вознаграждения и выплатило авторам порядка 1,5 млрд руб., следует из отчетности организации. Из них 41,6 млн руб. было выплачено иностранным правообладателям. Годом ранее РАО собрало 2,4 млрд руб., а сумма выплат составила 1,3 млрд руб. Свежая статистика за 2024 год еще не опубликована.

С чем связан пересмотр ставок РАО

Предпосылкой для пересмотра положения о ставках послужила произошедшая за последние годы «естественная трансформация рынка», отметили в РАО. «Например, произошло размытие границ между типами заведений сферы общепита, — объяснил представитель общества. — Но в действующих ранее ставках категории предприятий общественного питания имелись критерии, наследуемые еще со времен ГОСТ 30389-2013, введенного в 2013 году. Такая ситуация неизбежно приводила к разночтениям и дискуссиям о порядке применения тех или иных ставок».

Кроме того, ощутимое влияние на пересмотр ставок оказало и изменение уровня инфляции за последние годы, продолжил представитель РАО. Если среднегодовой показатель 2019 года был на уровне 3%, то в 2024-м — 9,5%. «Важно не забывать о том, что многие композиторы, музыканты, артисты, не занимающие штатные должности в культурных институциях и в силу разных обстоятельств не имеющие возможности давать концерты, могут рассчитывать только на авторские отчисления», — объяснили в РАО.

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Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Говорить о перспективах повышения общих сборов сейчас преждевременно, считает представитель общества. Изменение ставок в 2025 году будет «лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на итоговые сборы».

РБК направил запрос в пресс-службу ВОИС.

Как оценивают новые положения эксперты

В соответствии с законом РАО — это закрытая организация, которая не публикует свои отчеты, а потому судить об экономической целесообразности пересмотра ставок сложно, рассуждает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Невозможно сейчас оценить и то, как именно новый порядок отразится на заработках выступающих артистов. «Но вполне логично, что авторы начнут зарабатывать больше, — считает Бабич. — Тут важно понимать, что РАО в период пандемии пошло навстречу бизнесу и заморозило пересмотр тарифов «до лучших времен». За шесть лет цены на продукты в магазинах изменились намного сильнее, чем сейчас изменится ставка РАО. А авторы ходят в те же магазины, что и зрители в зале».

Представители музыкальных лейблов пересмотр ставок поддерживают. Глава Legacy Music Катерина Бергер отмечает, что новые расчеты больше соответствуют текущему времени. Директор по работе с артистами и репертуару лейбла S&P Digital Денис Глазин, в свою очередь, добавляет, что для увеличения доходов авторов важно не только менять ставки, но и повышать эффективность сборов с пользователей, улучшать процесс распределения и выплат и уменьшать суммы, которые общество по коллективному управлению удерживает на покрытие своих расходов.

Индексация тарифов необходима для сохранения реальной стоимости отчислений правообладателям в текущих экономических условиях, считает адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауялис. Это согласуется с общей тенденцией ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Но в условиях высокой ключевой ставки и замедления экономического роста дополнительные расходы на отчисления могут ухудшить финансовое положение малого и среднего бизнеса, особенно в сфере общепита, развлечений и розничной торговли, продолжает Крауялис. «Новая система может быть более справедливой, если новый порядок соответствует реальному использованию музыки, — считает юрист. — Однако ее успех зависит от прозрачности расчетов и гибкости регулятора в диалоге с предпринимателями».

Что говорит бизнес

С юридической точки зрения новое положение стало проще и современнее, считает Александра Штенгауэр. Для бизнеса, по ее словам, упрощаются категории, а сами расчеты становятся более предсказуемыми. С этим согласен и партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Новые категории и корректирующие коэффициенты позволяют учитывать реальные условия работы, что теоретически повышает справедливость распределения платежей. Ранее для большинства заведений применялась единая ставка без значительной разницы между, скажем, элитным рестораном в Москве и небольшим культурным центром в провинции. Сейчас введены отдельные категории и корректирующие коэффициенты. Это означает, что, например, детский творческий центр в Костроме платит меньше, чем ресторан в Москве».

Но у этого есть и обратная сторона, продолжает Брисов: из-за большого числа параметров и нюансов новая система остается перегруженной, особенно для небольших заведений, которые не располагают квалифицированными специалистами для анализа тарифов.

У ресторанного сообщества возникает «огромный вопрос» по платежам за фоновую музыку, заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Есть рестораны, где, исходя из концепции, звучит только иностранная музыка, при этом часть исполнителей находятся в странах, которые ввели санкции против России. «Если раньше все было открыто и понятно, то теперь это условное взаимодействие с представителями недружественных стран, и получается, что им туда идут авторские отчисления. Вопрос, насколько все это разумно и правильно. Новый порядок — это не уменьшение и не облегчение, а повышение тарифов и ужесточение», — добавляет он. В сложившейся ситуации Миронов считает логичным ввести для российской и иностранной музыки разные ставки отчислений «или вообще убрать платежи с иностранной музыки».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В договорах у заведений общепита указана фиксированная ставка отчислений за фоновую музыку, указывает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Пока повышение к нам не пришло», — говорит он. Но в случае, если рост ставки произойдет в пределах инфляции, это не будет критичными расходами для бизнеса, считает собеседник РБК. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева указывает, что торговые центры платят за использование фоновой музыки около 100–200 тыс. руб. в год — даже в случае увеличения отчислений этот рост в общем объеме затрат на содержание торговых центров будет небольшой.

РБК направил запрос представителям маркетплейсов Ozon и Wildberries.

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