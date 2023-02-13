Американская корпорация сообщила об увеличении доли в Yandex

Фирма FMR, принадлежащая миллиардеру из США, увеличила свою долю в Yandex N.V. — головной структуре «Яндекса». Торги акциями российской компании заморожены с февраля 2022 года, но инвесторы могут покупать их на внебиржевом рынке

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), американская инвестиционная фирма FMR LLC увеличила долю в Yandex N.V. до почти 19,5 млн акций (5,983% капитала), следует из опубликованного 9 февраля сообщения. На начало февраля 2022 года этому инвестору принадлежало 4,928% Yandex N.V.

Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах и является головной структурой российской группы «Яндекс». Акции компании прошли листинг на американской бирже NASDAQ, поэтому она и ее акционеры должны уведомлять SEC о существенных событиях.

FMR LLC — структура американской финансовой корпорации Fidelity Investments. Ей управляет Эбигейл Джонсон — внучка покойного Эдварда К. Джонсона II, основателя Fidelity Investments. Ее состояние Forbes оценивает в $22,1 млрд.

Указанное увеличение доли в Yandex N.V. — единственный публичный случай с конца февраля прошлого года, когда торги акциями этой компании на NASDAQ были прекращены на фоне начала специальной военной операции на Украине.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. РБК направил запрос в FMR.

По словам партнера и руководителя санкционной практики адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерины Макеевой, компании должны подавать в SEC отчет о бенефициарном владении (Форма 13D) в течение десяти дней с даты приобретения доли, перешагнувшей порог 5%, объяснив, в том числе, цель сделки (поглощение или иная). Yandex N.V. может «и не знать о покупке». «Он в данном случае скорее пострадавшая сторона — эмитент, который не был уведомлен о появлении нового владельца крупного пакета», — отметила Макеева.

Специальный советник коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова также пояснила, что для американских компаний отчет должен быть сделан после существенного события. Она не нашла оснований для того, чтобы раскрытие информации произошло спустя 12 месяцев, если бы FMR купила указанный пакет в период между своим предыдущим раскрытием и заморозкой торгов.

Партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов отметил, что если FMR LLC приобрела акции еще в феврале прошлого года, до остановки торгов ими на NASDAQ, то «выглядит странной задержка [в сообщении об этой сделке] на срок более года», поэтому «очень похоже, что приобретение было относительно недавно». Некторов предположил, что после остановки торгов FMR LLC могла приобрести акции на внебиржевом рынке, возможно, с существенным дисконтом.

С момента заморозки торгов на NASDAQ акции Yandex N.V. можно приобрести на Московской бирже, а также у брокеров в различных странах. Например, инвесткомпания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее торговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов, в том числе бумаги Yandex N.V., сообщили ранее собеседники РБК.

В понедельник 13 февраля американская инвесткомпания Invesco сообщила о снижении доли в Yandex до 8,3%. Invesco занимается управлением инвестициями и имеет филиалы в 20 странах. На 15 февраля 2022 года (последние доступные данные) нескольким структурам Invesco принадлежало в общей сложности 9,03% Yandex N.V.

Представитель Invesco отказался от комментариев.