WSJ узнала о планах Apple создать «Netflix для новостей»

Корпорация Apple планирует создать платный новостной сервис, который в компании называют «Netflix для новостей». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сервис будет создан на базе приложения Apple News, он должен появиться в конце 2019 года. Предполагается, что цена подписки составит $10 в месяц, но окончательная цена еще может быть изменена. При этом партнеры Apple не смогут получить данные пользователей, такие как адреса электронной почты и информация о кредитных картах.
Apple направила письма ряду СМИ, в которых уведомила, что намерена оставить себе половину доходов от подписок. Остальная выручка будет распределяться между издателями в зависимости от того, сколько времени пользователи потратили на чтение их статей.
С этими условиями не согласны газеты The New York Times и Washington Post. У самой WSJ также возникло недопонимание, но последние переговоры с Apple прошли продуктивно.