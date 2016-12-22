Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam

Компания Apple завершила покупку мобильного приложения Shazam, которое определяет название музыкальных треков по звуку. Об этом сообщается на сайте компании.

«С общей любовью к музыке и инновациям мы очень рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой», — приводятся в сообщении слова вице-президента Apple Music Оливера Шуссера.

В компании отметили, что в скором будущем приложение станет свободным от рекламы. Shazam загрузили более одного миллиарда человек, им пользуются более 20 млн раз в день, добавили в Apple.

Компания Apple объявила о намерении купить британский сервис Shazam в декабре 2017 года за $401 млн. В том же месяце источники издания TechCrunch сообщили, что сделка состоялась.

В феврале 2018 года Еврокомиссия заявила, что оценит покупку приложения по запросу Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции на соответствие законодательству ЕС. По ее мнению, сделка может оказать неблагоприятное влияние на конкуренцию. По итогам проверки, Еврокомиссия одобрила покупку компанией Apple сервиса Shazam.