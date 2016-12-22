ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,64 65,20 EUR Нал. 78,39 76,88 USD Бирж. 65,81 -0,60 EUR Бирж. 77,45 -0,61 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6607,30 -88,70 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26554,80 -0,71% Nasdaq 7968,16 -0,24%
Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam
Лента новостей
«Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 19:10, Бизнес Болтон назвал «значительной эскалацией» поставки С-300 Сирии 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 19:06, Политика Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос» 18:50, Политика Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 18:44, РБК и Schneider Electric Когда покупать биткоин: стоимость криптовалюты опустилась до $6,6 тыс. 18:38, Крипто Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн 18:34, Политика Акции хайтек-компаний утянули торги вниз: рынок США открылся в минусе 18:30, Quote Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры 18:22, Экономика Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева 18:19, Технологии и медиа Новый лимузин Трампа впервые показали на видео 18:16, Авто Жириновский предложил выработать новую формулу власти 18:00, Пресс-релизы Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег 17:58, Финансы В Сбербанке рассказали о прекратившемся оттоке валютных вкладов 17:47, Финансы Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом 17:45, Экономика Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП 17:44, Общество Bitcoin начнут использовать чаще: что изменится 17:39, Крипто Посол Сирии назвал российские С-300 гарантом защиты от Израиля 17:37, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 17:27, РБК и Мираторг При столкновении автобуса и автомобиля в Крыму погибли пять человек 17:24, Общество Умер сыгравший в «Чужих» актер Эл Мэттьюс 17:18, Общество Профильный комитет Думы одобрил пенсионную реформу 17:14, Экономика Навальный пообещал ответить Золотову после просмотра его ролика 17:14, Политика В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту в Ахвазе 17:11, Общество Как региональные архитекторы хотят сделать свои города лучше 16:49, Недвижимость Лукашенко призвал не раздувать штат пограничников на границе с Украиной 16:47, Политика France Football учредил «Золотой мяч» в женском футболе 16:45, Спорт Поднятый на руки в метро росгвардеец заявил о неискренности извинений 16:44, Общество
Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam
Бизнес, 19:22
0
Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam

Компания Apple завершила покупку мобильного приложения Shazam, которое определяет название музыкальных треков по звуку. Об этом сообщается на сайте компании.

«С общей любовью к музыке и инновациям мы очень рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой», — приводятся в сообщении слова вице-президента Apple Music Оливера Шуссера.

В компании отметили, что в скором будущем приложение станет свободным от рекламы. Shazam загрузили более одного миллиарда человек, им пользуются более 20 млн раз в день, добавили в Apple.

Компания Apple объявила о намерении купить британский сервис Shazam в декабре 2017 года за $401 млн. В том же месяце источники издания TechCrunch сообщили, что сделка состоялась.

В феврале 2018 года Еврокомиссия заявила, что оценит покупку приложения по запросу Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции на соответствие законодательству ЕС. По ее мнению, сделка может оказать неблагоприятное влияние на конкуренцию. По итогам проверки, Еврокомиссия одобрила покупку компанией Apple сервиса Shazam.

Теги: Apple , Shazam , покупка
Главное
«Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год Бизнес
Материалы по теме
Еврокомиссия сочла сделку Apple и Shazam неблагоприятной для конкуренции Технологии и медиа
Еврокомиссия одобрила покупку сервиса Shazam компанией Apple Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter