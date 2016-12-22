ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,38 64,99 EUR Нал. 76,76 75,35 USD Бирж. 65,69 -0,43 EUR Бирж. 76,11 -0,31 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6897,50 +515,50 IMOEX 2394,42 -0,36% RTSI 1149,44 +0,71% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25276,79 -0,25% Nasdaq 7435,83 -0,82%
Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей
Лента новостей
Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД 19:10, Политика Саратовский министр уволилась по собственному желанию после скандала 19:00, Общество Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 18:57, РБК и Элитная недвижимость Криптовалюта Lambocoin подорожала в 1793 раза после «пампа» биржи Yobit 18:53, Крипто Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:48, РБК и Сбербанк Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин в 2019 году 18:46, Экономика Мать Кокорина объяснила его участие в драке усталостью 18:36, Общество Российский призер Олимпиады в гребле на каноэ дисквалифицирован за допинг 18:34, Спорт Адвокат экс-супруги Тарасова объяснил появление долгов по алиментам 18:28, Общество На угольные активы Дмитрия Босова появились претенденты 18:27, Бизнес СМИ узнали о работе фигуранта «дела Скрипалей» в петербургском бистро 18:17, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:15, РБК и Мираторг Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в сентябре 18:04, Экономика В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян 17:58, Финансы Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей 17:57, Технологии и медиа Умер звукорежиссер рок-группы «Крематорий» 17:51, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 17:51, РБК и Mastercard СП Renault и «Ростеха» объявило о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа 17:47, Бизнес Баку запретил въезд Улицкой, Федермессер и Журовой после визита в Карабах 17:45, Политика В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой 17:43, Финансы Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 17:30, РБК и Сбербанк Уличенный Путиным в «борзоте» учредитель завода получил два года колонии 17:28, Общество У проекта «Сноб» сменился главный редактор 17:12, Технологии и медиа Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 17:10, РБК и Элитная недвижимость Квартира как движимое имущество: как устроен рынок жилья Финляндии 17:02, Недвижимость Защита братьев Кокориных обжаловала их арест 16:56, Общество Нурмагомедов нанесет символический удар по мячу в игре «Анжи» и ЦСКА 16:41, Спорт Полиция обезвредила захватившего заложницу на вокзале Кельна 16:38, Общество
Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей
Технологии и медиа, 17:57
0
Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей
Приобретением Apple стал сервис Asaii, который предсказывает популярность того или иного трека или исполнителя. Стоимость сделки менее $100 млн, сообщают источники
Фото: Christoph Dernbach / DPA / ТАСС

Компания Apple приобрела стартап Asaii, занимающийся анализом музыкальных предпочтений пользователей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, а также CNBS cо ссылкой на данные сети LinkedIn одного из сооснователей Asaii. По данным собеседников Axios, сервис стоил Apple менее $100 млн.

«Являясь первыми инвесторами Asaii, мы невероятно взволнованы недавним приобретением [сервиса] компанией Apple, где у него будет возможность значительно увеличить свое влияние и продолжить разработку своего видения будущего музыкальной индустрии», — сказал в беcеде с порталом Music Ally учредитель компании The House, первого инвестора Asaii, Кэмерон Барадар.

Apple отказалась от комментариев, добавляют Axios, CNBS и Music Ally.

Сервис Asaii был создан в 2016 году. Он анализирует треки на платформах потоковой передачи музыки. Алгоритмы сервиса позволяют предсказать, какие исполнители будут популярными. Asaii позволяет «найти следующего Джастина Бибера быстрее, чем где-либо еще», говорится в сообщении компании.

Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam
Бизнес

Покупка Asaii поможет Apple Music конкурировать c лидером сервисов потоковой передачи музыки Spotify, прогнозирует Axios. В прошлом месяце Apple завершила покупку сервиса для распознавания музыки Shazam, что также поможет компании успешнее конкурировать со Spotify, добавляет портал.

По данным на май этого года, число активных платных пользователей Apple Music составляло 50 млн, в то время как Spotify насчитывает 83 млн платных подписчиков и еще около 100 млн человек, пользующихся сервисом бесплатно.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Apple , Spotify
Главное
Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД Политика
Материалы по теме
Apple отреагировала на статью о китайских чипах-шпионах в своих серверах Технологии и медиа
Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter