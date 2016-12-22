Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей

Приобретением Apple стал сервис Asaii, который предсказывает популярность того или иного трека или исполнителя. Стоимость сделки менее $100 млн, сообщают источники

Фото: Christoph Dernbach / DPA / ТАСС

Компания Apple приобрела стартап Asaii, занимающийся анализом музыкальных предпочтений пользователей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, а также CNBS cо ссылкой на данные сети LinkedIn одного из сооснователей Asaii. По данным собеседников Axios, сервис стоил Apple менее $100 млн.

«Являясь первыми инвесторами Asaii, мы невероятно взволнованы недавним приобретением [сервиса] компанией Apple, где у него будет возможность значительно увеличить свое влияние и продолжить разработку своего видения будущего музыкальной индустрии», — сказал в беcеде с порталом Music Ally учредитель компании The House, первого инвестора Asaii, Кэмерон Барадар.

Apple отказалась от комментариев, добавляют Axios, CNBS и Music Ally.

Сервис Asaii был создан в 2016 году. Он анализирует треки на платформах потоковой передачи музыки. Алгоритмы сервиса позволяют предсказать, какие исполнители будут популярными. Asaii позволяет «найти следующего Джастина Бибера быстрее, чем где-либо еще», говорится в сообщении компании.

Покупка Asaii поможет Apple Music конкурировать c лидером сервисов потоковой передачи музыки Spotify, прогнозирует Axios. В прошлом месяце Apple завершила покупку сервиса для распознавания музыки Shazam, что также поможет компании успешнее конкурировать со Spotify, добавляет портал.

По данным на май этого года, число активных платных пользователей Apple Music составляло 50 млн, в то время как Spotify насчитывает 83 млн платных подписчиков и еще около 100 млн человек, пользующихся сервисом бесплатно.