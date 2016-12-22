ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,97 EUR Нал. 76,14 75,20 USD Бирж. 66,36 -0,17 EUR Бирж. 75,63 +0,20 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4017,10 -8,90 IMOEX 2438,56 -0,11% RTSI 1157,94 +0,33% Brent 62,96 +2,66% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
Apple назвала самые популярные приложения 2018 года
Лента новостей
Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 14:32, РБК и EXMO Роскомнадзор закрыл сайт по «аренде детей» 14:18, Общество В Ивановской области произошло ДТП из-за впавшего в кому водителя 14:17, Общество Беспилотные автомобили выедут на МКАД и Третье кольцо в начале 2019 года 14:16, Политика СМИ сообщили о возможном исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 14:16, Спорт Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 14:07, РБК, Jardin и Greenfield Почему спрос на складскую и индустриальную недвижимость бьет рекорды 14:00, Строительство  Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом 13:58, Общество Apple назвала самые популярные приложения 2018 года 13:53, Технологии и медиа СМИ узнали о поставках немецкого оружия саудитам в обход запрета 13:49, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:49, РБК и FW Raiffeisen Что будет с Ethereum Classic: ведущая команда разработчиков распущена 13:45, Крипто Минобороны представит передвижной военно-полевой банкомат 13:42, Общество Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов 13:42, Политика Названы дата и место прощания с писателем Битовым 13:37, Общество ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок 13:35, Финансы Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело 13:34, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 13:32, РБК и Thomson Reuters Кремль не увидел вмешательства США в ситуацию с протестами во Франции 13:31, Общество На Сицилии задержали 46 членов мафиозной группы «Коза ностра» 13:29, Общество Stockmann отказался от развития Podium Market 13:25, Бизнес Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета 13:23, Общество Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину 13:23, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 13:21, РБК и Barilla Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки в колонии во Владимире 13:18, Общество Хоккеист Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ 13:12, Спорт Кремль посоветовал выяснять судьбу украинских катеров у следователей 13:05, Политика Джозеф Любин: «Цена не показатель, Ethereum остается сильным проектом» 13:04, Крипто
Apple назвала самые популярные приложения 2018 года
Технологии и медиа, 13:53
0
Apple назвала самые популярные приложения 2018 года
Лидером рейтинга остался мессенджер WhatsApp. Впервые в список попали интернет-магазин товаров из Китая Pandao и «Госуслуги»
Фото: Nacho Doce / Reuters

Компания Apple представила список самых популярных приложений в AppStore. В российском сегменте магазина лидером бесплатных приложений остался мессенджер WhatsApp, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Загружай и властвуй: 10 лет работы App Store в шести картинках
Бизнес

В список самых популярных приложений, за которые не нужно платить, вошли также Instagram (в этом году он обогнал «ВКонтакте»), Pandao и «Госуслуги» (впервые попали в рейтинг):

  1. WhatsApp (мессенджер);
  2. Instagram (приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети);
  3. VK (приложение социальной сети);
  4. «Сбербанк Онлайн» (приложение для клиентов Сбербанка);
  5. YouTube (видеохостинг);
  6. Telegram (мессенджер);
  7. Yandex.Taxi (приложение для вызова и оплаты такси);
  8. Joom (приложение для заказа и покупки товаров из Китая);
  9. Pandao (интернет-магазин товаров из Китая);
  10. «Госуслуги» (приложение справочно-информационного портала).

Из топ-10 в этом году выпали приложения для размещения объявлений о продаже/покупке товаров и услугах «Юла» и Avito.

Отдельно Apple назвала самые популярные платные приложения:

  1. kirakira+ (для обработки фотографий);
  2. Glitché (для редактирования фотографий);
  3. #BS365 Workouts (для тренировок);
  4. Facetune (обработка фотографий);
  5. Dalgona (для обработки фотоснимков);
  6. Afterlight 2 (для редактирования фотографий);
  7. TouchRetouch (обработка фотоснимков);
  8. «Полиглот 16- Английский язык» (изучение иностранного языка);
  9. Threema (мессенджер);
  10. «Антирадар Стрелка» (приложение для водителей).

Списки составлены на основе скачиваний в AppStore. В Apple отмечают, что главным трендом года в играх стали многопользовательские сражения в реальном времени, трендом среди приложений, в то время как тренд года в приложениях — #SelfCare (дословно «уход за собой»).

Фейки и роботы: какими будут главные технологические тренды 2019 года
Технологии и медиа

«Если раньше приложения просто следили за нашей активностью (считали шаги и калории и напоминали о тренировках), то в 2018 году они превратились в коучей, которые работают над качеством нашей жизни», — пояснили в компании.

Пользователи iPad чаще всего скачивали в этом году бесплатные приложения «ВКонтакте» для iPad», YouTube и Aliexpress и платные приложения Procreate (инструмент для рисования), AVPlayerHD (плеер) и «Маленький котенок» (приложение дополненной реальности).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Apple , AppStore , мобильные приложения
Главное
Беспилотные автомобили выедут на МКАД и Третье кольцо в начале 2019 года Политика
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным Технологии и медиа
СМИ узнали о нежелании AppStore брать приложение для банковской биометрии Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter