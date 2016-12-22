Apple назвала самые популярные приложения 2018 года

Лидером рейтинга остался мессенджер WhatsApp. Впервые в список попали интернет-магазин товаров из Китая Pandao и «Госуслуги»

Фото: Nacho Doce / Reuters

Компания Apple представила список самых популярных приложений в AppStore. В российском сегменте магазина лидером бесплатных приложений остался мессенджер WhatsApp, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В список самых популярных приложений, за которые не нужно платить, вошли также Instagram (в этом году он обогнал «ВКонтакте»), Pandao и «Госуслуги» (впервые попали в рейтинг):

WhatsApp (мессенджер); Instagram (приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети); VK (приложение социальной сети); «Сбербанк Онлайн» (приложение для клиентов Сбербанка); YouTube (видеохостинг); Telegram (мессенджер); Yandex.Taxi (приложение для вызова и оплаты такси); Joom (приложение для заказа и покупки товаров из Китая); Pandao (интернет-магазин товаров из Китая); «Госуслуги» (приложение справочно-информационного портала).

Из топ-10 в этом году выпали приложения для размещения объявлений о продаже/покупке товаров и услугах «Юла» и Avito.

Отдельно Apple назвала самые популярные платные приложения:

kirakira+ (для обработки фотографий); Glitché (для редактирования фотографий); #BS365 Workouts (для тренировок); Facetune (обработка фотографий); Dalgona (для обработки фотоснимков); Afterlight 2 (для редактирования фотографий); TouchRetouch (обработка фотоснимков); «Полиглот 16- Английский язык» (изучение иностранного языка); Threema (мессенджер); «Антирадар Стрелка» (приложение для водителей).

Списки составлены на основе скачиваний в AppStore. В Apple отмечают, что главным трендом года в играх стали многопользовательские сражения в реальном времени, трендом среди приложений, в то время как тренд года в приложениях — #SelfCare (дословно «уход за собой»).

«Если раньше приложения просто следили за нашей активностью (считали шаги и калории и напоминали о тренировках), то в 2018 году они превратились в коучей, которые работают над качеством нашей жизни», — пояснили в компании.

Пользователи iPad чаще всего скачивали в этом году бесплатные приложения «ВКонтакте» для iPad», YouTube и Aliexpress и платные приложения Procreate (инструмент для рисования), AVPlayerHD (плеер) и «Маленький котенок» (приложение дополненной реальности).