Apple назвала самые популярные приложения 2018 года

Компания Apple представила список самых популярных приложений в AppStore. В российском сегменте магазина лидером бесплатных приложений остался мессенджер WhatsApp, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
В список самых популярных приложений, за которые не нужно платить, вошли также Instagram (в этом году он обогнал «ВКонтакте»), Pandao и «Госуслуги» (впервые попали в рейтинг):
- WhatsApp (мессенджер);
- Instagram (приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети);
- VK (приложение социальной сети);
- «Сбербанк Онлайн» (приложение для клиентов Сбербанка);
- YouTube (видеохостинг);
- Telegram (мессенджер);
- Yandex.Taxi (приложение для вызова и оплаты такси);
- Joom (приложение для заказа и покупки товаров из Китая);
- Pandao (интернет-магазин товаров из Китая);
- «Госуслуги» (приложение справочно-информационного портала).
Из топ-10 в этом году выпали приложения для размещения объявлений о продаже/покупке товаров и услугах «Юла» и Avito.
Отдельно Apple назвала самые популярные платные приложения:
- kirakira+ (для обработки фотографий);
- Glitché (для редактирования фотографий);
- #BS365 Workouts (для тренировок);
- Facetune (обработка фотографий);
- Dalgona (для обработки фотоснимков);
- Afterlight 2 (для редактирования фотографий);
- TouchRetouch (обработка фотоснимков);
- «Полиглот 16- Английский язык» (изучение иностранного языка);
- Threema (мессенджер);
- «Антирадар Стрелка» (приложение для водителей).
Списки составлены на основе скачиваний в AppStore. В Apple отмечают, что главным трендом года в играх стали многопользовательские сражения в реальном времени, трендом среди приложений, в то время как тренд года в приложениях — #SelfCare (дословно «уход за собой»).
«Если раньше приложения просто следили за нашей активностью (считали шаги и калории и напоминали о тренировках), то в 2018 году они превратились в коучей, которые работают над качеством нашей жизни», — пояснили в компании.
Пользователи iPad чаще всего скачивали в этом году бесплатные приложения «ВКонтакте» для iPad», YouTube и Aliexpress и платные приложения Procreate (инструмент для рисования), AVPlayerHD (плеер) и «Маленький котенок» (приложение дополненной реальности).