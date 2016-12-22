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Депутат предложил после ЧМ-2018 сделать рекламу пива на ТВ постоянной
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Депутат предложил после ЧМ-2018 сделать рекламу пива на ТВ постоянной
Технологии и медиа, 16:23
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Депутат предложил после ЧМ-2018 сделать рекламу пива на ТВ постоянной
Действующий только до конца этого года допуск рекламы пива в СМИ предложено сделать постоянным. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
Антон Горелкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Депутат от фракции «Единой России» Антон Горелкин внес в среду, 12 декабря, в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменений требований к распространению рекламы алкогольной продукции». В документе речь идет о продлении послаблений для рекламы пива.

С июля 2014 года рекламу пива после принятого ранее полного запрета стало можно вновь размещать в прессе, показывать в спортивных телетрансляциях (в прямом эфире и записи), а также на спортивных тематических телеканалах и радиостанциях. Но это послабление действует только до 1 января 2019 года.

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Четыре года назад реклама пива была частично разрешена, поскольку в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу, одним из официальных партнеров которого является пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev.

Горелкин предложил разрешить и после декабря 2018 года рекламу пива в прессе, спортивных телетрансляциях, на спортивных теле- и радиоканалах. В пояснительной записке автор законопроекта объясняет, что и после ЧМ-2018 России придется принимать у себя крупные международные спортивные турниры. Депутат напоминает, в частности, про один из этапов «Формулы 1», спонсором которой является Heineken.

Горелкин предложил не просто сделать временное послабление постоянным — он выступил за еще большую либерализацию для рекламы этой товарной категории. В частности, депутат предлагает разрешить рекламу пива на всем ТВ и всех радиостанциях в ночное время — с 23 до 7 часов утра по местному времени.

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Кроме того, депутат выступил с инициативой пересмотреть запрет на использование образов людей и животных в рекламе алкогольной продукции. Горелкин называет в пояснительной записке такое ограничение избыточным и предлагает оставить лишь ограничение на использование в рекламе алкогольной продукции образов несовершеннолетних.

«Явного противодействия этому законопроекту на данный момент нет», — заявил РБК депутат. По его словам, текст документа обсуждался с заинтересованными сторонами — участниками рекламного, пивного, телевизионного рынков. В ближайшее время Горелкин планирует провести консультации с профильными ведомствами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, которая отвечает за соблюдение рекламного законодательства.

Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина заявила РБК, что на официальный отзыв в службу этот законопроект не поступал, поэтому у ведомства пока нет позиции по этому вопросу.

В заключении правового управления Госдумы на законопроект Горелкина указано, что необходимости получения заключения правительства на него нет.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина.
Теги: пиво , реклама
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