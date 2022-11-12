Илон Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме в рамках G20

Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме в рамках G20

Миллиардер не сможет присутствовать на B20 из-за того, что ему нужно оставаться в США, объяснил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии Аршад Рашид, напомнив о покупке Илоном Маском Twitter

Илон Маск (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Богатейший человек планеты, основатель SpaceX и Tesla, а теперь и новый владелец Twitter Илон Маск не примет личного участия в саммите международного бизнес-сообщества в рамках G20 на Бали — B20, который состоится 13-14 ноября, сообщает телеканал CNBC Indonesia со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты Индонезии (КАДИН) Аршада Рашида.

По словам Рашида, миллиардер (по состоянию на 12 ноября Forbes оценивает его состояние в $199,8 млрд) не сможет присутствовать на мероприятии из-за того, что ему нужно оставаться в США. Глава Торгово-промышленной палаты напомнил о покупке Маском Twitter. У предпринимателя есть возможность поучаствовать виртуально, отметил Рашид.

Маск стал новым владельцем Twitter в конце октября, купив соцсеть за $44 млрд. Он сразу же анонсировал изменения в работе соцсети.

Миллиардер должен был посетить мероприятие «Навигация по глобальным технологическим инновациям в будущем» в рамках B20. Помимо Маска, в бизнес-форуме должен принять участие основатель Microsoft Билл Гейтс.

На Бали 15–16 ноября пройдет саммит G20. Делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин отказался от поездки на саммит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал отказ личным решением Путина, «связанным с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».