Нидерланды начали расследование в отношении Yango
Власти Нидерландов начали расследование в отношении сервиса для заказа такси «Яндекса» Yango из-за опасений по поводу сбора данных клиентов в Европе, сообщает Bloomberg.
Беспокойство вызывает закон, вступивший в силу в России 1 сентября. Теперь службы такси обязаны передавать ФСБ данные о поездках их клиентов. При этом онлайн-сервисы должны предоставить спецслужбе «круглосуточный удаленный доступ» к данным о заказах.
Расследование в отношении Yango (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V.) проводится в соответствии с регламентом ЕС о защите персональных данных.
«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сообщил представитель Управления по защите данных страны в электронном письме, от дальнейших комментариев он отказался.
РБК направил запрос в «Яндекс».
В августе офис уполномоченного по защите личных данных Финляндии планировал запретить «Яндексу» передавать данные Yango в Россию из-за нового закона. Первоначально запрет должен был вступить в силу 1 сентября, потом сроки были перенесены на 26 сентября. Он должен был действовать до 30 ноября.
В Yango заявляли, новый закон не будет распространяться на деятельность сервиса в Финляндии.
В конце сентября финские власти отменили запрет Yango на передачу данных в Россию, посчитав, что закон, обязывающий агрегаторы такси предоставлять ФСБ доступ к данным, не распространяется на деятельность Yango в стране.
Управление по защите данных Норвегии, где также работает Yango, также заявляло о «серьезном риске для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижение норвежских граждан через Yango», и вслед за Финляндией объявило о запрете на передачу данных.
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