Финляндия пообещала не мешать передаче данных такси «Яндекса» в Россию

ФСБ получила право круглосуточного доступа к данным пассажиров «Яндекса». В Финляндии начали проверку защищенности данных, эксперты указывали, что спецслужбы могли и без закона получать информацию. «Яндекс» эти опасения отвергал

Фото: yango.com

Финляндия одобрит передачу персональных данных клиентов сервиса такси «Яндекса» Yango в Россию, решение принято по результатам дополнительного расследования, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на офис комиссара по защите данных (DPA).

Решение основано на том, что российское законодательство о такси не применимо к деятельности Yango в Финляндии, сообщил офис комиссара.

Yango — международный бренд «Яндекса», который зарегистрированная в Нидерландах головная организация Yandex N.V. создала в 2018 году. Сначала автомобили Yango начали ездить в Финляндии и Кот-д'Ивуаре, а теперь бренд представлен уже более чем в 20 странах.

С 1 сентября все службы такси в России начали передавать ФСБ полную информацию о заказах. Причем онлайн-сервисы должны предоставить ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к базам данных по заказам.

Финское ведомство, узнав о планах ФСБ в августе, решило, что Yango не сможет защитить персональные данные граждан в соответствии с законодательством Евросоюза (GDPR) и на время расследования запретило передавать данные. Аналогрчное решение приняла Норвегия, о начале проверки сообщили и власти Грузии. DPA уточнило, что личные данные обрабатываются в Нидерландах, а затем передаются в Россию.

HS при этом приводило мнение эксперта по информационной безопасности Петтери Ярвинена, который не исключил, что «Яндекс» уже передал сведения ФСБ. «Разведывательные службы не запрашивают разрешения, если это отвечает национальным интересам», — пояснил он, назвав Россию «Диким Западом рынка информации, где все продается».

«Яндекс Такси» отверг опасения финского регулятора. В компании заверили, что российские правоохранительные ведомства не получают доступ к сведениям о поездках вне России через запрос к сервису. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — сообщили в сервисе. Там подчеркнули, что после 1 сентября изменений не последует.