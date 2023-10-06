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В Узбекистане пригрозили Yandex Go блокировкой

Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой

Налоговый комитет Узбекистана потребовал отYandex Go зарегистрироваться в качестве налогового резидента страны, в противном случае сервису грозит блокировка. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

«В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, Налоговый комитет направит в Министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

В «Яндексе» РБК сообщили, что Yandex Go работает в Узбекистане в штатном режиме и продолжит это делать. «Мы находимся в диалоге с Налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоемкий процесс с точки зрения интеграции. Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ГНК (налоговым комитетом. — РБК) по этому направлению», — сказали там.

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