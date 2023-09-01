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ФСБ получила право на круглосуточный доступ к заказам служб такси

ФСБ получила право на круглосуточный доступ к данным о заказах служб такси
С 1 сентября службы такси обязуются передавать ФСБ данные о заказах, а водители с непогашенной судимостью и неоплаченными штрафами не смогут работать в отрасли. Таксистам теперь также запрещено перерабатывать
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Службы такси теперь должны передавать ФСБ все данные о заказах. Эта норма установлена законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», подписанным президентом в прошлом декабре, и вступила в силу с 1 сентября.

Согласно документу, ФСБ может получить доступ к базам данных, используемым для приема, хранения, обработки и передачи заказов. Кроме того, закон устанавливает требования к водителям такси и внешнему виду их автомобилей, а также вводит три региональных реестра такси.

Сервисы для заказа такси, работающие через интернет, должны предоставить ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к базам данных по заказам, уточняется в постановлении правительства, которое определяет порядок взаимодействия спецслужбы и служб заказа такси.

Остальные службы такси обязаны направлять информацию о заказах при поступлении к ним запроса от органов безопасности. Если в запросе есть пометка «срочно», то данные должны быть переданы в течении трех дней, если пометки нет — срок увеличивается до десяти дней. При этом службам заказа такси запрещается разглашать какую-либо конкретную информацию о взаимодействии с ФСБ, отмечается в документе.

Закон также запрещает работать таксистам с непогашенной судимостью или более чем тремя неоплаченными административными штрафами. Кроме того, теперь таксистам для работы необходимо заключать официальный трудовой договор с перевозчиком.

В тексте документа также прописаны требования к оформлению автомобиля. Так, у легкового такси на кузове должна располагаться «композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», на крыше — оранжевый фонарь, а в салоне — карточка с информацией о водителе и действующих тарифах.

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ФСБ получила право на круглосуточный доступ к заказам служб такси

Кроме того, в минувшем июне правительство запретило таксистам работать более 40 часов в неделю. При пятидневной рабочей неделе водители такси должны работать не более восьми часов ежедневно, говорится в тексте документа. Если составить такой график не получается, количество часов в день может быть увеличено до 12. При этом выработка за месяц все равно не должна превышать норму. Соответствующее постановление также вступило в силу 1 сентября.

Наконец, по новому закону в регионах создадут по три реестра такси. Так, в региональном реестре перевозчиков такси будет храниться информация о службах легковых такси и предоставленных им разрешениях на ведение деятельности, в региональных реестрах легковых такси — данные о транспортных средствах, которые используют такси. Помимо этого в отдельном реестре служб заказа легкового такси (посредники между клиентами и перевозчиками) будет храниться информация о таких службах и об их праве на работу.

Все реестры будут функционировать в электронном формате, ими должны заниматься региональные ведомства, сообщало Министерство транспорта. Создание подобных реестров позволит Минтрансу всегда иметь доступ к оперативной информации о происходящем в отрасли, говорилось в пояснительной записке к принятому закону.

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Теги
София Земляных
Такси ФСБ законы
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