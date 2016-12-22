ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,64 EUR Нал. 76,96 76,12 USD Бирж. 66,03 -0,24 EUR Бирж. 76,41 -0,40 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6309,80 +21,70 IMOEX 2399,48 +1,39% RTSI 1144,76 +1,84% Brent 80,50 -0,46% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Московская мэрия отберет у шоу «Дом-2» еще одно здание
Лента новостей
Singapore Airlines выполнила самый протяженный в мире регулярный рейс 14:16, Бизнес Назад за столики: россияне возвращаются в кафе и рестораны 14:16, Потребрынок  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 14:15, РБК и Philips В Кремле поспорили с Кудриным о важности смягчения внешней политики 14:14, Политика Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за бывшего официанта 14:06, Общество ФАС пригрозила ЦИАН штрафом за нарушение закона о конкуренции 14:01, Экономика С биткоином ошиблись, с EOS — нет: как работают сигналы экспертов 13:48, Крипто Разрушения от урагана «Майкл» в США 13:38, Фотогалерея  Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:38, РБК и Сбербанк Песков опроверг связь исключения Рогозина из ГАК и аварии «Союза» 13:36, Общество Россия ответит на угрозу структуре РПЦ на Украине дипломатическими мерами 13:33, Политика Певицу Yaxana привлекли к ответственности за съемки клипа на МКАД 13:18, Общество Как работается в компаниях — лидерах рейтинга Forbes 13:16, Стиль Правительство России будет регулировать криптовалюты вместе с FATF 13:15, Крипто Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 13:14, РБК и Мираторг Московская мэрия отберет у шоу «Дом-2» еще одно здание 13:14, Технологии и медиа Средний чек россиян составил ₽519. Что это значит для торговых сетей? 13:14, Quote Медведев обвинил «отдельные государства» в политическом шантаже 13:11, Политика Как быстро и выгодно продать дачу на переполненном рынке 13:09, Недвижимость Сборная России против Турции и новый сезон НХЛ: обзор спортивных событий 13:07, Спорт Кремль ответил на фразу Порошенко о применении любого оружия в Донбассе 13:03, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 12:53, РБК и Инвитро Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили 12:51, Политика Роспотребнадзор проверит нитратомеры для овощей и фруктов 12:49, Общество Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в опорный вуз Кировской области 12:45, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:27, РБК и Schneider Electric
Московская мэрия отберет у шоу «Дом-2» еще одно здание
Технологии и медиа, 13:14
0
Московская мэрия отберет у шоу «Дом-2» еще одно здание
У шоу «Дом-2» отберут еще одно строение, следует из распоряжения московской мэрии. Здание попадает в зону будущей автомобильной дороги, как и участок в 1,6 га, изъятый столичной мэрией у проекта ранее
Фото: Стоян Васев для РБК

Департамент городского имущества Москвы решил изъять еще один участок ООО «ЕТК-Инвест» («дочка» ЕТК), который используется для съемок реалити-шоу «Дом-2». Распоряжение правительства Москвы, датированное 5 октября, опубликовано на сайте мэрии (.pdf).

Изъятие участка земли производится для строительства дороги из Марьино в Саларьево в Новой Москве. Согласно документу «для государственных нужд» изымается нежилое строение площадью 72 кв. м.

Программа «Дом-2» снимается в районе коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). В августе мэрия уведомила «ЕТК-Инвест» — владельца участка, где шли съемки шоу «Дом-2», — об изъятии участка земли площадью 1,6 га, а также четырех домов, которые попадают ​в зону строительства дороги, которая пройдет от Саларьево до деревни Марьино. Там же планируется возвести остановку скоростного трамвая «Антоновка». Ориентировочно дорогу должны начать строить до конца 2018 года и закончить в 2021-м.

После оценки ущерба, связанного с изъятием земельного участка, собственнику будет предложена денежная компенсация либо другой земельный участок, говорил тогда первый замглавы столичного департамента развития новых территорий Валерий Шкуров. Московские власти обещали найти для съемок шоу новый участок и говорили, что он может располагаться рядом со старым.

Деньги из «лобного места»: экономика скандального шоу «Дом-2»
Бизнес

В 2017 году собеседник журнала РБК, который занимался выпуском шоу, заявил, что обустройство съемочной площадки обошлось примерно в $50 млн с учетом закупки оборудования. Территория, где проходили съемки, составляла 2,9 га.

«Дом-2» с 2014 года производит «дочка» ЕТК — компания «Солярис Промо Продакшн». В 2014–2015 годах телеканал ТНТ, уже 13 лет транслирующий «Дом-2», платил ей около $3 млн в месяц, или $36 млн в год, за выпуск шоу, рассказал журналу РБК бывший производитель шоу.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили РБК, что не комментируют действия властей, отметив при этом, что «подрядчик [компания — производитель телешоу «Дом-2»​] выполняет взятые на себя обязательства в рамках контракта».

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина.
Теги: «Дом-2»
Главное
Кремль ответил на фразу Порошенко о применении любого оружия в Донбассе Политика
Материалы по теме
Московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2» Общество
Для шоу «Дом-2» нашли новую площадку Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter