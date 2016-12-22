Московская мэрия отберет у шоу «Дом-2» еще одно здание

У шоу «Дом-2» отберут еще одно строение, следует из распоряжения московской мэрии. Здание попадает в зону будущей автомобильной дороги, как и участок в 1,6 га, изъятый столичной мэрией у проекта ранее

Фото: Стоян Васев для РБК

Департамент городского имущества Москвы решил изъять еще один участок ООО «ЕТК-Инвест» («дочка» ЕТК), который используется для съемок реалити-шоу «Дом-2». Распоряжение правительства Москвы, датированное 5 октября, опубликовано на сайте мэрии (.pdf).

Изъятие участка земли производится для строительства дороги из Марьино в Саларьево в Новой Москве. Согласно документу «для государственных нужд» изымается нежилое строение площадью 72 кв. м.

Программа «Дом-2» снимается в районе коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). В августе мэрия уведомила «ЕТК-Инвест» — владельца участка, где шли съемки шоу «Дом-2», — об изъятии участка земли площадью 1,6 га, а также четырех домов, которые попадают ​в зону строительства дороги, которая пройдет от Саларьево до деревни Марьино. Там же планируется возвести остановку скоростного трамвая «Антоновка». Ориентировочно дорогу должны начать строить до конца 2018 года и закончить в 2021-м.

После оценки ущерба, связанного с изъятием земельного участка, собственнику будет предложена денежная компенсация либо другой земельный участок, говорил тогда первый замглавы столичного департамента развития новых территорий Валерий Шкуров. Московские власти обещали найти для съемок шоу новый участок и говорили, что он может располагаться рядом со старым.

В 2017 году собеседник журнала РБК, который занимался выпуском шоу, заявил, что обустройство съемочной площадки обошлось примерно в $50 млн с учетом закупки оборудования. Территория, где проходили съемки, составляла 2,9 га.

«Дом-2» с 2014 года производит «дочка» ЕТК — компания «Солярис Промо Продакшн». В 2014–2015 годах телеканал ТНТ, уже 13 лет транслирующий «Дом-2», платил ей около $3 млн в месяц, или $36 млн в год, за выпуск шоу, рассказал журналу РБК бывший производитель шоу.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили РБК, что не комментируют действия властей, отметив при этом, что «подрядчик [компания — производитель телешоу «Дом-2»​] выполняет взятые на себя обязательства в рамках контракта».