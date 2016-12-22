Власти Москвы за два месяца найдут «Дому-2» новую площадку

Новую площадку для телешоу «Дом-2» подберут в течение двух месяцев. Об этом заявил «Интерфакс-Недвижимость» первый замруководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров. Ранее столичные власти объявили о сносе участка около коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве, где сейчас находится съемочная площадка телешоу, для строительства там автодороги.

Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого. Собственник проекта пожелал получить новую площадку. «На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу», — уточнил чиновник.

Маршрут прохождения трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома. В то же время участок, на котором сейчас располагается «Дом-2», попадает в зону строительства дороги, которая пройдет от Саларьево до деревни Марьино.​ Там же планируется возвести остановку скоростного трамвая «Антоновка». Ориентировочно, дорогу должны начать строить до конца 2018 года и закончить в 2021 году.

Изначально о том, что площадка, на которой проходят съемки «Дома-2», пойдет под снос, сообщила Meduza, которая ссылается на проект планировки «участка линейного объекта улично-дорожной сети — Саларьево — Московский — Марьино», подготовленный комитетом по архитектуре и градостроительству столицы. Согласно проекту, на месте съемочной площадки должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка». Решение о сносе приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы под председательством мэра Сергея Собянина.

По словам источника Meduza в столичной мэрии, когда принималось соответствующее решение, чиновники не знали, что там снимается «Дом-2».

Позже Шкуров заявил РБК, что фирму «ЕТК-Инвест», которая владеет площадкой, уведомили об изъятии земли. Он назвал снос объектов недвижимости при строительстве дорог «традиционной формой», отметив, что переговоры с фирмой-владельцем площадки мэрия Москвы ведет не первый день.

Программа «Дом-2» снимается в районе коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). Обе территориальные единицы образовались в 2012 году в рамках расширения территории столицы. Ранее они принадлежали Подмосковью.

В 2017 году собеседник журнала РБК, который занимался выпуском шоу, заявил, что обустройство съемочной площадки обошлось примерно в $50 млн с учетом закупки оборудования. Территория, где проходили съемки, занимала 2,9 га.